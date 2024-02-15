ارتفاع نسبة البطالة في تونس إلى 16,4 بالمائة في الثلاثي الرابع من سنة 2023
الخميس 15 فيفري 2024 | 5 شعبان 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:28
18:01
15:33
12:40
07:08
05:41
الرطــوبة:
% 59
19°
18°
الــرياح:
2.06 كم/س
7°
تونس
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
19°-7
20°-12
15°-12
19°-11
18°-10
زوّارنا يتصفحون الآن >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 49 335) وزارة التربية تضع على ذمة الأوليا
( 30 119) كأس افريقيا للأمم لكرة اليد: نتائج
( 29 683) رجل الأعمال الليبي إسماعيل الشتيوي
( 27 891) السجن وغرامة مالية لسهام بلخوجة
( 27 871) سمير ديلو: نتنياهو دخل تونس على مت
( 27 665) ديلو: "قضية التآمر الجديدة اتهم ف
( 24 871) السفارة الأميركية تقدم هدية لنجيب
( 23 908) انقطاع مياه الشرب في عدد من مناطق
( 23 260) أمير العكروت: كنت أظن أن تهمتي زطل
( 23 017) كأس افريقيا للأمم لكرة اليد مصر 20
( 21 676) في قضية الفساد المالي بشركة اتصا
( 21 135) ريهام سعيد تكشف كيف تشوهت على يد ط
( 19 246) وزارة التربية تُعلم كاتب عام جامعة
( 17 428) بداية من اليوم... الترفيع في السقف
( 16 440) رئيس النادي الإفريقي يردّ على الد
( 15 566) ألمانيا تبدأ اختبار نظام 4 أيام عم
( 15 562) هذا ما قرره القضاء في حق أمين عام
( 15 558) على مرأى التلاميذ.. معلّمة تتعرّض
( 15 545) شقيق رئيس حكومة اسبق ومدير عام س
( 15 530) صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل رفض
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 282217