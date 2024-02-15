ارتفاع نسبة البطالة في تونس إلى 16,4 بالمائة في الثلاثي الرابع من سنة 2023 مقابل 15,2 بالمائة في الثلاثي الرابع من سنة 2022، وفق احصائيات نشرها اليوم الخميس المعهد الوطني للإحصاء

يتبع ...

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