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ارتفاع نسبة البطالة في تونس إلى 16,4 بالمائة في الثلاثي الرابع من سنة 2023

Publié le Jeudi 15 Février 2024 - 13:05 قراءة: 0 د, 10 ث
      
ارتفاع نسبة البطالة في تونس إلى 16,4 بالمائة في الثلاثي الرابع من سنة 2023 مقابل 15,2 بالمائة في الثلاثي الرابع من سنة 2022، وفق احصائيات نشرها اليوم الخميس المعهد الوطني للإحصاء
يتبع ...


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