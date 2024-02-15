الكاف: تنقيذ 11 قرار هدم لبناءات انجزت بصفة غير قانونية بمدينة الكاف

نفذت بلدية الكاف، يوم أمس الأربعاء، 11 قرار هدم لمحلات تم بناؤها بصفة فوضوية بمدينة الكاف، وذلك وبعد استيفاء كل الآجال المقدمة لأصحابها من اجل تسوية وضعياتهم قبل المرور إلى عمليات التنفيذ، وفق ما صرح به المكلف بتسيير بلدية الكاف هشام بم خليفة اليوم الخميس لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء.



وبين بن خليفة انه تم تنفيذ القرارات بالتعاون مع الشرطة البلدية، مؤكدا انها قرارات نافذة واستوفت كل الآجال المطلوبة لتسوية الوضعيات الإدارية للمحلات المنجزة بصفة غير قانونية والمعنية بالهدم.





...



وأضاف أن البلدية تعمل جاهدة من اجل المحافظة على جمالية المدينة وستقوم بتنفيذ قرارات هدم لبناءات اخرى انجزت أيضا بصفة غير قانونية في عدة أحياء من المدينة، وذلك بعد التنبيه على اصحابها واستيفاء آجال التسوية لها.