إجمالي إنتاج الكهرباء سجل انخفاضا طفيفا خلال سنة 2023

سجل إجمالي إنتاج الكهرباء، تراجعا بنسبة 1 بالمائة خلال سنة 2023، وقدّر ب19293جيغاواط (باستثناء الانتاج الذاتي المستهلك)، مقابل 19520 جيغاواط سنة 2022.



كما تقلّص الإنتاج الموجّه للسوق المحلي بنسبة 1 بالمائة، بحسب ما ورد بالتقرير الشهري عن الوضع الطاقي لشهر ديسمبر 2023، الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم.





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وغطّت الكهرباء المقتناة من الجزائر وليبيا 11 بالمائة من احتياجات السوق المحلية سنة 2023.



ولا تزال الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز، وفق المصدر ذاته، تحتفظ بالنصيب الأوفر في إنتاج الكهرباء، بنسبة 99 بالمائة، من الانتاج الوطني لسنة 2023.



يشار إلى أنّ إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة قدّر ب2،2 بالمائة.



وظلّ الصناعيون أكبر مستهلكي الطاقة، بنسبة 58 بالمائة، من إجمالي الطلب من حرفاء الضغط العالي والضغط المتوسط سنة 2023.



