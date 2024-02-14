توقيع عقد رعاية و استشهار بين لاعب التايكوندو خليل الجندوبي والديوان الوطني التونسي للسياحة

تم مساء اليوم الاربعاء بمقر وزارة السياحة توقيع عقد رعاية واستشهار بين البطل الاولمبي في رياضة التايكواندو والديوان الوطني التونسي للسياحة.

وسيتولى الجندوبي بمقتضى هذا العقد المساهمة في الترويج للسياحة التونسية ضمن مشاركته المرتقبة في الالعاب الاولمبية المقررة بباريس من 26 جويلية الى 11 اوت القادمين. كما ياتي عقد الرعاية في اطار استراتيجية الوزارة في تنويع اليات الترويج للمنتوج السياحي التونسي عبر استهداف رياضيي النخبة الوطنية.

واوضح المدير العام للديوان الوطني للسياحة حلمي حسين على هامش توقيع هذا العقد، ان "الاتفاقية الممضاة مع خليل الجندوبي تستهدف تقديم الدعم المعنوي والمادي لهذا الرياضي التونسي الذي يستعد لخوض الالعاب الاولمبية باريس 2024 ودفعه لمزيد التالق والتتويج" مشيرا الى ان "النتائج المتميزة التي حققها البطل الاولمبي دفعت وزارة السياحة الى عقد هذه التجربة في اطار تنويع طرق واليات الترويج للسياحة التونسية لاسيما في ظل النتائج الطيبة التي تسجلها الرياضات الفردية على المستويين الاولمبي والعالمي".

واضاف حسين ان استراتيجية وزارة السياحة ترتكز بالخصوص على تنويع المنتوجات السياحية حتى تكون تونس قبلة سياحية على مدار العام ولا تقتصر على السياحة الفصلية المرتبطة بالصيف والبحر معتبرا ان السياحة الرياضية تعد الية هامة في باب هذا التنويع لا سيما وانها اثبتت قدرتها على تقديم الاضافة للمنتوج السياحي التونسي من خلال تنظيم التظاهرات والتربصات على غرار التربص الذي اجراه نادي انرلخت البلجيكي بمدينة طبرقة والذي كانت تداعياته واصداؤه جد ايجابية ".



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وختم المدير العام للديوان الوطني للسياحة التونسية قائلا إن " عائدات الاستثمار في السياحة الرياضية مضمونة ومشجعة وتمتلك قيمة مضافة عالية ".

ومن جهته، عبر خليل الجندوبي عن سعادته بامضاء عقد الرعاية والاستشهار مع الديوان الوطني التونسي للسياحة قائلا في هذا الصدد ان " الرياضة والسياحة وجهان لعملة واحدة وقد اخترت الشراكة مع وزارة السياحة لان هدفنا واحد " مضيفا "تمتلكني رغبة كبيرة لرفع الراية الوطنية عاليا والمساهمة في الترويج للسياحة الرياضية وستمثل العاب باريس 2024 فرصة للتسويق للسياحة التونسية".

واردف الجندوبي ان "الرياضي يبقى بحاجة في مثل هذه الفترة من التحضيرات للالعاب الاولمبية الى الدعم المادي والمعنوي ولا شك ان عقد الشراكة سيمثل تحفيزا لمزيد البذل والمثابرة بفضل ما يتضمنه من برنامج متكامل في المرافقة والدعم في مختلف المحطات التحضيرية لباريس 2024 ".

وانهى الجندوبي الذي احرز فضية الالعاب الاولمبية الاخيرة بطوكيو ان "الهدف الرئيسي في باريس خلال الصائفة القادمة سيكون التتويج بالميدالية الذهبية مشيرا الى ان التحضيرات التي يخوضها منذ اشهر عديدة تسير بنسق مرتفع معربا عن سعيه لاستكمال ما تبقى من الاستعدادات حتى "اكون في قمة الجاهزية وتحقيق حلمي ورغبة الجمهور الرياضي التونسي باحراز الذهب الاولمبي".