تراجع عجز الميزان التجاري الطاقي ب7 بالمائة في 2023

تراجع عجز الميزان التجاري الطاقي بنسبة 7 بالمائة خلال 2023 (مع الأخذ في الإعتبار الاتاوة الموظفة على أنبوب الغاز الجزائري العابر لتونس) مقارنة بسنة 2022، لتقدر قيمة هذا العجز ب8،993 مليار دينار، بحسب التقرير الشهري عن الوضعية الطاقية لشهر ديسمبر 2023، نشره المرصد الوطني للطاقة والمناجم.



ووفق الوثيقة ذاتها سجلت الصادرات من المنتجات الطاقية، إلى موفى شهر ديسمبر 2023، تراجعا في القيمة قدر ب23 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وبلغت مستوى 4،083 مليار دينار.

وتراجعت قيمة الصادرات من المواد البترولية، خلال سنة 2023، بنسبة 35 بالمائة، مقارنة بالسنة، التّي سبقت، لتبلغ 0،913 مليار دينار.



...





وتراجعت الواردات، بدورها، بنسبة 13 بالمائة، لتناهز 13،076 مليار دينار. كما تقلصت قيمة الواردات من المنتجات البترولية، بنسبة 13 بالمائة، مقارنة بسنة 2022، وقدّرت بقيمة 7،846 مليار دينار. كما تقلصت قيمة واردات النفط الخام بنسبة 29 بالمائة، وبلغت مستوى 1،713 مليار دينار.

