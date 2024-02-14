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القصرين : غدا جلسة الإستماع للكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل المودع بالسجن من أجل تهم تتعلق بالتدليس ومسلك واستعمال مدلس

Publié le Mercredi 14 Février 2024 - 16:34 قراءة: 1 د, 12 ث
      
أفاد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين والمكلف بالإعلام رضا السماعلي ، اليوم الإربعاء ، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن جلسة الإستماع الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين الصنكي أسودي ، الذي تم اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه يوم الجمعة المنقصي من أجل تهم تتعلق بالتدليس ومسلك واستعمال مدلس ( شهادة علمية ) ، ستكون يوم غد الخميس .

وبين السماعلي في ذات الإطار أنه من المفروض أن يتم الافراج عن الصنكي أسودي يوم غد لأنه لا علاقة له بالتهمة الموجهة إليه ، مؤكدا ثقته في القضاء قائلا " نحن لدينا الثقة في القضاء الذي سيتفاعل مع هذه الوضعية بصفة قانونية وغدا سيقول كلمته وكل الناس تخضع للقانون ".
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جدير بالذكر أن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر السبت المنقضي بطاقة إيداع بالسجن في حق الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين ، الصنكي أسودي ( يشغل خطة رئيس مصلحة الحلفاء بمصنع عجين الحلفاء والورق بالقصرين) بعد أن أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، يوم الأربعاء الفارط للإدارة الفرعية للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة ، بفتح بحث عدلي ضد رئيس مصلحة بمصنع الحلفاء وعجين الورق بالقصرين، من أجل شبهة تدليس شهادة علمية علما بأن فرق أمنية مركزية أوقفت ظهر الثلاثاء 06 فيفري 2024 كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بولاية القصرين الصنكي الأسودي واقتادته إلى ثكنة العوينة .


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