المنستير: دورة تكوينية في التراسل الإلكتروني والإحصاء لفائدة 28 من مديري مؤسسات الطفولة

انطلقت، اليوم الاربعاء، بالمركز الجهوي للإعلامية الموجهة للطفل بالمنستير، دورة تكوينية حول التراسل الإلكتروني والإحصاء، تنظمها المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على إمتداد يومين، لفائدة 28 مديرا ومديرة بمؤسسات الطفولة العمومية بالولاية، وذلك فى اطار رقمنة الإدارة.



وبينت المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن منية الدغموري بوزويتة، لصحفية "وات" ان هذه الدورة التكوينية من شانها ان تعمق مكتسبات المشاركين فيها، على اعتبار انه سبق تكوينهم في مجال التراسل الإلكتروني، ووقع ربط جميع مؤسسات الطفولة بالجهة بالانترنات، علاوة على تكوين حول رقمنة عملية الإحصاء لرواد مؤسسات الطفولة للوصول إلى مرحلة الاستغناء عن استعمال الورق.





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ومن جهته، ذكر المتفقد أوّل للشباب والطفولة الناصر بن حليمة، ان وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، فعلت منظومة متابعة مؤسسات الطفولة منذ أفريل 2021، وكانت الجهة رائدة في هذا المجال، حيث يقع تنزيل على هذه المنظومة، جميع تقارير هيئة الارشاد والتفقد المتعلقة بالمتابعة والتفقد والإرشاد وزيارة المؤسسة والتحقيقيات والإشعارات، وسيقع خلال السنوات المقبلة تمكين مديري مؤسسات الطفولة العمومية من استعمال المنظومة وتنزيل المعطيات الخاصة بمؤسساتهم كالإحصائيات المتعلقة بالأطفال والتجهيزات ومستلزمات التنشيط، كما أصبحت جميع برامج الإطارات التربوية السنوية منذ سنتين تقريبا، مرقمنة، يقع بعثها عبر التراسل الالكتروني.

وسيقع خلال هذه الدورة، التركيز على استعمال بعض البرمجيات حول كيفية تجميع الوثائق ذات الامتدادات المختلفة وكيفية ضغطها واستعمال الماسح الضوئي علاوة على كيفية استعمال تطبيقة لإحصاء الأطفال، بالاضافة الى معالجة التحديات والإشكاليات التي يمر بها المديرون والمديرات وفق بن حليمة.