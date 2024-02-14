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تونس تشارك في الصالون الدولي للمنتجات البيولوجية والطبيعية "بيوفاخ" بالمانيا

Publié le Mercredi 14 Février 2024 - 13:49 قراءة: 0 د, 41 ث
      
تشارك تونس في الصالون الدولي للمنتجات البيولوجية والطبيعية "بيوفاخ" الذي ينتظم بنورنبارغ (المانيا) من 13 إلى 16 فيفري الجاري.

وتؤمن هذه المشاركة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، وتعرض 11 شركة خاصة في الجناح التونسي عينات من منتجاتها البيولوجية الطازجة والمحولة من تمور وزيت الزيتون والتين الشوكي والنباتات الطبية والعطرية والزيوت الروحية وغيرها.

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وتهدف مشاركة تونس في هذا الصالون، الذي يعتبر من أكبر التظاهرات المختصّة في منظومة الفلاحة البيولوجية بأوروبا والعالم، الى التعرف عن قرب على تطور منظومة الإنتاج البيولوجي في العالم والاستفادة منها لتطوير القطاع بالبلاد، لا سيما من خلال حضور كل المتدخلين في القطاع من منتجين ومحولين وهياكل، حسب بلاغ وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.

كما ترنو تونس من خلال هذه المشاركة الى الاطلاع على اهم المستجدات في مجالات الترويج والتسويق للمنتجات التونسية والفرص المتوفرة لتصدير المنتجات التونسيّة وعقد لقاءات للشراكة التونسية الأجنبية في هذا المجال.



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