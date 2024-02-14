سليانة: اختتام فعاليات الملتقى الجهوي حول التعريف بالمسالك النظامية للهجرة من أجل العمل

أختتمت اليوم الأربعاء فعاليات الملتقى الجهوي حول التعريف بالمسالك النظامية للهجرة من أجل العمل، بين تونس والدول الأوروبية، وذلك في إطار تدخلات الديوان الفرنسي للهجرة والاندماج في نطاق برنامج "تام"، وفق المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل بسليانة حاتم الريحاني.



وبين الريحاني في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الملتقى الجهوي يهدف أساسا الى التعريف بالآليات المتوفرة للشباب قصد الحصول على فرصة عمل بفرنسا أو بسوق الشغل الأوروبية دون اللجوء إلى الطرق غير النظامية وغير الشرعية للهجرة.

واشار بهذا الخصوص الى برنامج "الشاب المهني" وهو عقد فة فرنسا أو إحدى الدول الأوروبية، لتمكين المستفيد من التنقل والعمل بالخارج، إلى جانب برنامج "العقد الموسمي" استجابة لحاجيات سوق الشغل لمدة معينة (في المجال الفلاحي أو السياحي أو الفندقة أو مجالات أخرى) فضلا عن برنامج "العقد لمدة غير محددة".



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وأكد بالمناسبة، أهمية تشجيع الشباب على الهجرة الدائرية أي الحصول على عقد شغل في إطار البرامج الثلاثة المذكورة، دون الاستقرار بصفة دائمة في الخارج، مشيرا إلى أن الفئة العمرية المستهدفة تتراوح بين 18 و 35 سنة للبرنامج الأول في حين لم تحدد بعد الفئات العمرية لبقية البرامج

يشار الى أن برنامج "تام" نحو مقاربة شاملة لحوكمة الهجرة للعمل، وتنقل اليد العاملة في شمال افريقيا هو برنامج إقليمي (مصر والمغرب وتونس) ممول من طرف الاتحاد الأوروبي، وينفذ بشكل مشترك من طرف المنظمة الدولية للعمل والمنظمة الدولية للهجرة والتعاون الدولي الألماني والوكالة البلجيكية للتنمية والديوان الفرنسي للهجرة و الاندماج ويمتد على أربع سنوات(من 2022 الى 2025)

