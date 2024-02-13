قابس : تصدير 8251 طن من الباكورات الجيوحرارية

يتواصل بولاية قابس موسم تصدير الباكورات الجيوحرارية التي تتمثل بالخصوص ها في الطماطم وخاصة منها الطماطم العنقودية.

وقد بلغت الكميات المصدرة من هذه الباكورات الى حدود موفى شهر جانفي الفارط وفق ما أفاد به اليوم مكتب " وات " بقابس مصدر مسؤول من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية 8251 طنا مقابل 6000 طن خلال نفس الفترة من السنة الفارطة وهو انتاج متأت من مساحة من البيوت المغطاة تبلغ حوالي 162 هكتارا .



ومن المنتظر أن تتجاوز الكميات المصدرة من الباكورات الجيوحرارية خلال الموسم الفلاحي الحالي الذي ينتظر أن تصل فيه جملة المساحة من البيوت المغطاة الى حوالي 173 هكتارا حدود 25 ألف طن مقابل 24 ألف طن خلال الموسم الفارط .



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ويعود التطور الذي يشهده قطاع الباكورات الجيوحرارية الذي تتمركز مشاريعه بالحامة والحامة الغربية وبالهيشة بوذرف الى اعتماد هذا القطاع على أرقى تقنيات وتجهيزات الانتاج ولتمكن بعض المشاريع من الانتاج على امتداد كامل فصول السنة.

