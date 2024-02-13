نسبة تشغيل الاطفال في تونس تقدر ب4 بالمائة وتصل الى 7,2 في جهة الوسط الشرقي

كشفت نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات لأوضاع الأم والطفل لسنة 2023، ان نسبة تشغيل الاطفال، الذين تتراوح اعمارهم بين 5 و17 سنة في تونس تصل الى 4 بالمائة وترتفع هذه النسبة الى 7,2 بالمائة في جهة الوسـط الشـرقي.



كما ابرزت نتائج المسح، الذي اعده المعهد الوطني للاحصاء بدعم من منظمة اليونسيف وبمساهمة مالية من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية والبنك الالماني للتنمية، ان نسبة الاطفال المشتغلين تبلغ 3.5 بالمائة في المناطق الحضرية في حين ترتفع هذه النسبة الى 5 بالمائة في الوسط الريفي.





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واعتبر معدو المسح ان ’‘عمـل الأطفـال‘‘ هو جملـة الأشـغال التي تحـرم الأطفال مــن طفولتهــم وإمكاناتهــم وتنــال مــن كرامتهــم وتؤثــر ســلبا علــى دراســتهم وعلــى صحتهــم وكذلــك علــى نموهــم البدنــي والنفســي، مشددين على أن عمل الأطفال يهدد تعليمهم ويقيد حقوقهم ويحد من فرصهم في المستقبل.



واظهر المسح ان نسبة 6.4 بالمائة مـن الاطفال المنتمين الـى الاسـر الأشـد فقـرا يشاركون في اعمال اقتصادية او منزلية في حين لا تتعدى هذه النسبة 2.2 بالمائة بالنسبة للاطفال المنتمين للاسر الاكثر ثراء. كمــا أن 5.5 بالمائة مــن هـؤلاء الأطفــال هــم مــن بيــن المنقطعيــن علــى الدراســة.

