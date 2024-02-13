بطولة العالم للألعاب المائية: أيوب الحفناوي يخفق في بلوغ نهائي سباق 800 متر سباحة حرة

أنهى السباج التونسي أيوب الحفناوي اليوم بالدوحة تصفيات المجموعة الخامسة من سباق 800 متر سباحة حرة لبطولة العالم للألعاب المائية الجارية بقطر، في المرتبة الثامنة، بتوقيت 7:51.72،(والمرتبة 18 في الترتيب العام لمختلف المجموعات ) وأخفق بذلك في التأهل للدور النهائي لسباق 800 متر سباحة حرة لبطولة العالم للألعاب المائية الجارية بقطر، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.



ويستكمل أيوب الحفناوي مشاركته في بطولة العالم للألعاب المائية يوم السبت القادم 17 فيفري بالمشاركة في سباق 1500 متر سباحة حرة.





...



وكان أيوب الحفناوي قد استهل يوم الأحد مشواره في بطولة العالم للألعاب المائية في سباق 400 متر سباحة حرة ببداية صعبة، حيث اخفق في بلوغ الدور النهائي اثر حلوله في المرتبة الثامنة بتوقيت 3:48.05 .

أخبار ذات صلة: بطولة العالم للسباحة (قطر 2024) - الحفناوي يفشل في التاهل الى نهائي سباق 400م سباحة حرة...

يذكر أنّ أيوب الحفناوي ضمن مسبقا التأهل للألعاب الأولمبية باريس 2024 منذ العام الماضي، بفضل النتائج المميزة التي أحرزها ببتتوجه بذهبيتي بطولة العالم باليابان لسباق 800 م سباحة حرة و سباق 1500 م سباحة حرة اضافة الى احرازه لفضية سباق 400 م سباحة حرة. وكان أيوب الحفناوي قد استهل يوم الأحد مشواره في بطولة العالم للألعاب المائية في سباق 400 متر سباحة حرة ببداية صعبة، حيث اخفق في بلوغ الدور النهائي اثر حلوله في المرتبة الثامنة بتوقيت 3:48.05 .يذكر أنّ أيوب الحفناوي ضمن مسبقا التأهل للألعاب الأولمبية باريس 2024 منذ العام الماضي، بفضل النتائج المميزة التي أحرزها ببتتوجه بذهبيتي بطولة العالم باليابان لسباق 800 م سباحة حرة و سباق 1500 م سباحة حرة اضافة الى احرازه لفضية سباق 400 م سباحة حرة.