انخفاض طفيف في انتاج دجاج اللحم في جانفي 2024 بـ0,4 بالمائة مقارنة بجانفي 2023 - المرصد الوطني للفلاحة

سجل انتاج دجاج اللحم خلال شهر جانفي 2024 انخفاضا طفيفا بنسبة 0,4 بالمائة مقارنة بشهر جانفي 2023 مع تسجيل تراجع بنسبة 13,8 بالمائة مقارنة بكمية الإنتاج المسجلة خلال شهر ديسمبر 2023، وفق معطيات نشرها الاثنين المرصد الوطني للفلاحة.





وبين المرصد الوطني للفلاحية في ما يهم أسعار دجاج اللحم عند الإنتاج انها مرت خلال شهر جانفي 2024 بثلاث مراحل، اذ اتسمت الأولى منها، والتي امتدت من 1 الى 7 جانفي 2024، بمنحى تصاعدي، أدّى إلى تسجيل أقصى مستوى للسعر في الشهر والبالغ 5928 مليم/كغ.



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واضاف ان المرحلة الثانية، التي تواصلت حتى 28 جانفي 2024، عرفت تراجعا في الاسعار ، مسجلة أدنى مستوى للسعر والذي قدر بـ 4887 مليم/كغ، لتنتعش الاسعار مع نهاية الشهر المنقضي لتبلغ 5288 مليم/كغ.



ورافق ذلك ارتفاع لمتوسط السعر الشهري بنسبة 4 بالمائة مقارنة بشهر جانفي 2023، اي 5401,4 مليم/كغ مقابل 5194,5 مليم/كغ.



وتابع المرصد انه مقارنة بالشهر الفارط، فقد تم تسجيل زيادة الأسعار عند الانتاج خلال شهر جانفي، ما أدى إلى ارتفاع متوسط السعر بنسبة 9,7 بالمائة، اي 5401,4 مليم/كغ مقابل 4924,9 مليم/كغ في ديسمبر 2023.



وسجل الشمال، حسب التوزع الجغرافي، متوسط سعر عند الانتاج في حدود 5449,2 مليم/كغ، اي بنسبة اعلى بـ3,3 بالمائة من السعر في الوسط وأعلى بنسبة 1,3 بالوسط منه في الجنوب.



وقد انخفضت كلفة انتاج دجاج اللحم خلال شهر جانفي 2024 بنسبة 3,8 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي ، 4385 مليم/كغ خلال شهر جانفي 2024 مقابل 4560 مليم/كغ خلال شهر جانفي 2023، في حين تم تسجيل تراجع لكلفة الإنتاج بنسبة 0,5 بالمائة باحتساب الانزلاق الشهري، مقارنة بشهر ديسمبر 2023، حسب معطيات المرصد الوطني للفلاحة



