الالعاب الاولمبية باريس 2024- ارتفاع عدد الرياضيين التونسيين المتاهلين الى 14 رياضيا ورياضية

اعلنت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الاحد، عن ارتفاع عدد الرياضيين التونسيين المتاهلين الى الالعاب الاولمبية باريس 2024 الى 14 رياضيا ورياضية وذلك بعد ضمان شيماء التومي لاعبة التايكواندو اليوم ترشحها الى العاب باريس.



وفي ما يلي قائمة الرياضيين التونسيين المتاهلين الى حد الان الى اولمبياد باريس:





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--- السباحة :

أحمد أيوب الحفناوي : سباحة حرة 400 متر / 800 متر / 1500 متر.



---الملاكمة :

خلود حليمي : وزن 57 كلغ.



---التايكواندو :

محمد خليل الجندوبي : وزن اقل من 58 كلغ.

فراس القطوسي : وزن اقل من 80 كلغ.

إكرام الظاهري : وزن اقل من 49 كلغ.

شيماء التومي : وزن اقل من 57 كلغ.



--- ألعاب القوى :

أحمد الجزيري : 3000 متر موانع رجال.

مروى بوزياني : 3000 متر موانع سيدات.





--- التجديف :

محمد طيب.

خديجة كريمي وسلمى ذوادي (زوجي وزن خفيف)



---الكانوي كاياك :

غيلان الختالي.



--- الرماية :

ألفة الشارني : مسدس مضغوط.

رحاب الوليد : الرماية بالقوس.