وزارة الشؤون الخارجية تنطلق في تمكين الجالية التونسية من الحصول على هوياتهم الرقمية "ء-هوية

اعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عن اطلاق عملية تمكين الجالية التونسية من الحصول على هوياتهم الرقمية "ء-هوية"، وذلك بالتنسيق مع وزارة تكنولوجيات الاتصال.



وقالت الوزارة الاحد في بلاغ ان تطبيقة ء-هوية، التي تم اطلاقها في طور التجربة لمدة شهر، تمكن من الولوج لبوابة المواطن عن بعد واستخراج وثائق الحالة المدنية وتلقي الإشعارات عبر البريد الإلكتروني الرسمي التي تخص رخصة السياقة ووثائق العربة وإجراء العقود الإلكترونية على الخط باعتماد آلية الإمضاء الإلكتروني واحداث المحفظات الإلكترونية المرتبطة بالهوية عن بعد.





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كما تتيح التطبيقة وفق ذات البلاغ خدمة تسجيل أجهزة الهاتف الجوال واللوحات الرقمية والاطلاع على قائمة الأجهزة المُسجلة بأسمائهم عبر فضاء المواطن وغيرها من الخدمات المتاحة دون حد جغرافي.

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واضافت الوزارة ان أكثر من 2000 مواطن بالخارج قاموا منذ 12 جانفي 2024 بعملية التسجيل للحصول على تطبيقة الهوية الرقمية على الجوّال.

جدير بالتذكير ان وزارة تكنولوجيات الإتصال انطلقت منذ الجمعة 9 فيفري 2024 في إرسال رابط التطبيقة وعقد المواعيد الإفتراضية لتفعيل الخدمة وتقديم الإحاطة الفنية اللازمة.

و الهوية الرقمية التي سترتبط بجهاز الهاتف الجوال الخاص صالحة لمدة 3 سنوات وتُجدّد عن بعد، وسيتيح استخدامها للمواطنين بالخارج فرصة تعزيز التواصل مع الإدارة التونسية بشكل أفضل، وحيني وآمن.

ودعت وزارة تكنولوجيات الاتصال بالمناسبة، التونسيين بالخارج للمشاركة في المرحلة النموذجية للإنطلاق في إستعمال تطبيقة الهوية الرقمية على الجوال "E-Houwiya''، وذلك من خلال الإجابة على الاستمارة الإلكترونية المرفقة بالرابط التالي:

وستمتد هذه التجربة النموذجية إلى موفي شهر فيفري قبل إدراجها بمتاجر التطبيقات. كما تتيح التطبيقة وفق ذات البلاغ خدمة تسجيل أجهزة الهاتف الجوال واللوحات الرقمية والاطلاع على قائمة الأجهزة المُسجلة بأسمائهم عبر فضاء المواطن وغيرها من الخدمات المتاحة دون حد جغرافي.واضافت الوزارة ان أكثر من 2000 مواطن بالخارج قاموا منذ 12 جانفي 2024 بعملية التسجيل للحصول على تطبيقة الهوية الرقمية على الجوّال.جدير بالتذكير ان وزارة تكنولوجيات الإتصال انطلقت منذ الجمعة 9 فيفري 2024 في إرسال رابط التطبيقة وعقد المواعيد الإفتراضية لتفعيل الخدمة وتقديم الإحاطة الفنية اللازمة.و الهوية الرقمية التي سترتبط بجهاز الهاتف الجوال الخاص صالحة لمدة 3 سنوات وتُجدّد عن بعد، وسيتيح استخدامها للمواطنين بالخارج فرصة تعزيز التواصل مع الإدارة التونسية بشكل أفضل، وحيني وآمن.ودعت وزارة تكنولوجيات الاتصال بالمناسبة، التونسيين بالخارج للمشاركة في المرحلة النموذجية للإنطلاق في إستعمال تطبيقة الهوية الرقمية على الجوال "E-Houwiya''، وذلك من خلال الإجابة على الاستمارة الإلكترونية المرفقة بالرابط التالي: https://t.ly/w8W2k وستمتد هذه التجربة النموذجية إلى موفي شهر فيفري قبل إدراجها بمتاجر التطبيقات.