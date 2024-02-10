التونسيون بالخارج :الانطلاق في الحصول على الهوية الرقمية

انطلق التونسيون بالخارج ابتداء من الجمعة 9 فيفري 2024 في الحصول على هوياتهم الرقمية والولوج لبوابة المواطن واستخراج وثائق الحالة المدنية وتلقي الإشعارات على البريد الإلكتروني الرسمي التي تخص رخصة السياقة ووثائق العربة وإجراء العقود الإلكترونية على الخط باعتماد آلية الإمضاء الإلكتروني.

واشارت وزارة تكنولوجيات الاتصال في بلاغ اليوم السبت ان الاجراءات الجديدة شملت ايضا احداث المحفظات الإلكترونية المرتبطة بالهوية عن بعد بالإضافة إلى خدمة تسجيل أجهزة الهاتف الجوال واللوحات الرقمية والاطلاع على قائمة الأجهزة المُسجلة بأسمائهم عبر فضاء المواطن وغيرها من الخدمات المتاحة دون حد جغرافي.



واوضحت الوزارة ان أكثر من 2000 مواطن بالخارج قاموا منذ 12 جانفي 2024 بعملية التسجيل للحصول على تطبيقة الهوية الرقمية على الجوّال مشيرة انها إنطلقت منذ يوم الجمعة 9 فيفري 2024 في إرسال رابط التطبيقة وعقد المواعيد الإفتراضية لتفعيل الخدمة وتقديم الإحاطة الفنية اللازمة.



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تجدر الإشارة إلى أن هذه الهوية الرقمية التي سترتبط بجهاز الهاتف الجوال الخاص صالحة لمدة 3 سنوات وتُجدّد عن بعد كما سيتيح استخدامها للمواطنين بالخارج فرصة تعزيز التواصل مع الإدارة التونسية بشكل أفضل، وحيني وآمن.



ودعت وزارة تكنولوجيات الاتصال بالمناسبة، التونسيين بالخارج للمشاركة في المرحلة النموذجية للإنطلاق في إستعمال تطبيقة الهوية الرقمية على الجوال "E-Houwiya''، وذلك من خلال الإجابة على الاستمارة الإلكترونية المرفقة بالرابط التالي:

واشارت الوزارة الى هذه التجربة النموذجية تمتد إلى موفي شهر فيفري داعية المواطنين الى المشاركة فيها قبل إدراجها بمتاجر التطبيقات. تجدر الإشارة إلى أن هذه الهوية الرقمية التي سترتبط بجهاز الهاتف الجوال الخاص صالحة لمدة 3 سنوات وتُجدّد عن بعد كما سيتيح استخدامها للمواطنين بالخارج فرصة تعزيز التواصل مع الإدارة التونسية بشكل أفضل، وحيني وآمن.ودعت وزارة تكنولوجيات الاتصال بالمناسبة، التونسيين بالخارج للمشاركة في المرحلة النموذجية للإنطلاق في إستعمال تطبيقة الهوية الرقمية على الجوال "E-Houwiya''، وذلك من خلال الإجابة على الاستمارة الإلكترونية المرفقة بالرابط التالي: https://t.ly/w8W2k واشارت الوزارة الى هذه التجربة النموذجية تمتد إلى موفي شهر فيفري داعية المواطنين الى المشاركة فيها قبل إدراجها بمتاجر التطبيقات.