بطولة القسم الوطني(أ) للكرة الطائرة (مجموعة التتويج): نتائج مباريات الجولة الرابعة

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الرابعة من منافسات مجموعة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة التي أقيمت اليوم السبت:
في قاعة الدخلاوي سيدي بوسعيد
سعيدية سيدي بوسعيد - النجم الرياضي الساحلي 0 - 3
في قاعة الدخلاوي سيدي بوسعيد
سعيدية سيدي بوسعيد - النجم الرياضي الساحلي 0 - 3
في قاعة بوسالم
مولدية بوسالم - النادي الرياضي الصفاقسي 1 - 3
في قاعة عيسى بن نصر قليبية
الأولمبي القليبي - الترجي الرياضي التونسي 0 - 3
الترتيب ن ل
1 - الترجي الرياضي التونسي 12 4
2 - النادي الرياضي الصفاقسي 9 4
3 - مولودية بوسالم 6 4
4 - النجم الساحلي 5 4
5 - الأولمبي القليبي 4 4
6 - سعيدية سيدي بوسعيد 0 4
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