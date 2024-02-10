بطولة القسم الوطني(أ) للكرة الطائرة (مجموعة التتويج): نتائج مباريات الجولة الرابعة

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الرابعة من منافسات مجموعة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة التي أقيمت اليوم السبت:



في قاعة الدخلاوي سيدي بوسعيد

سعيدية سيدي بوسعيد - النجم الرياضي الساحلي 0 - 3



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في قاعة بوسالم

مولدية بوسالم - النادي الرياضي الصفاقسي 1 - 3

في قاعة عيسى بن نصر قليبية

الأولمبي القليبي - الترجي الرياضي التونسي 0 - 3



الترتيب ن ل

1 - الترجي الرياضي التونسي 12 4

2 - النادي الرياضي الصفاقسي 9 4

3 - مولودية بوسالم 6 4

4 - النجم الساحلي 5 4

5 - الأولمبي القليبي 4 4

6 - سعيدية سيدي بوسعيد 0 4