Babnet

مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون أساسي ومشاريع أوامر ذات صبغة اقتصادية

Publié le Samedi 10 Février 2024 - 17:56 قراءة: 0 د, 42 ث
      
صادق مجلس الوزراء المنعقد مساء السبت ، بقصر الحكومة بالقصبة، بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني على مشروع قانون أساسي ومشاريع أوامر ذات صبغة اقتصادية وهي التالية :

/مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق متعدّد الأطراف بين السلط المختصة، بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية

...

/مشاريع الأوامر

/مشروع أمر يتعلق بتنظيم إسناد الأراضي الدولية غير الفلاحية في صيغتي الكراء طويل الأمد أو بالدينار الرمزي لإنجاز المشاريع ذات الأهمية الوطنية

/مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة التجهيز والإسكان لإنجاز مشاريع بناء المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس، والمعهد العالي لعلوم وتقنيات المياه بقابس، والمعهد العالي للإعلامية والملتيميديا بقابس، وبضبط تنظيمها وطرق سيرها

/مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة التجهيز والإسكان لإنجاز مشاريع بناء المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة، والمعهد العالي للعلوم التطبيقية بقفصة، والمعهد العالي لإدارة المؤسّسات بقفصة، وبضبط تنظيمها وطرق سيرها



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 281945


babnet
Can_2024
 CAN_2024  21:00 Afrique du Sud CAN_2024 - RD Congo CAN_2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 19:15 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
All Radio in One    
*.*.*