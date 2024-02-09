بطاقة إيداع بالسجن في حق كاتب عام اتّحاد الشغل بالقصرين

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين الصنكي أسودي.



وكانت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، أفادت في بلاغ يوم الأربعاء، بأنها أذنت للإدارة الفرعية للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة، بفتح بحث عدلي ضد رئيس مصلحة بمصنع الحلفاء وعجين الورق بالقصرين، من أجل شبهة تدليس شهادة علمية.





وأضافت النيابة العمومية بالمحكمة المذكورة، أنه بعد مباشرة الأبحاث وسماع ذي الشبهة طبق الإجراءات القانونية، أذنت بالاحتفاظ به لمدة 48 ساعة بداية من يوم الثلاثاء (6 فيفري)، من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس، مع مواصلة الأبحاث، مشيرة إلى أن المحتفظ به محل تتبعات من أجل جرائم أخرى.يذكر أن المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين، ندد أمس الثلاثاء، بإيقاف كاتبه العام الصنكي أسودي، واعتبره "استهدافا" للمنظمة الشغيلة، مبينا أن فرقة أمنية مركزية قامت ظهر الثلاثاء بإيقافه، أثناء عودته من مقر عمله بالاتحاد الجهوي للشغل إلى منزله، دون توضيح أسباب الإيقاف.