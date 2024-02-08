شركة اللحوم ستطلق 15 نقطة بيع بتونس الكبرى تحت اسم "اللحوم ماركت" قبل موفي 2024 - طارق بن جازية

كشف الرئيس المدير العام لشركة اللحوم، طارق بن جازية، ان الشركة ستطلق،مع موفي العام الجاري، 15 نقطة بيع بتونس الكبرى في وقت شددت فيه وزيرة التجارة كلثوم بن رجب حرم القزاح على ضرورة إعادة فتح نقاط البيع.



وقدم بن جازية برنامج تطوير الشركة، خلال زيارة قامت بها بن رجب، أمس الاربعاء، الى مقر الشركة بالوردية، استمعت خلالها الى مشاغل أعوان الشركة ووضعية الانتدابات وفق بلاغ نشرته وزارة التجارة وتنمية الصادرات.





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وأكد بن جازية ان نقاط البيع التي تحمل اسم "اللحوم ماركت"،تندرج في اطار مشروع نموذجي، سيتم توظيفها تحت التسمية الأصلية على أن يقع تعميمها لاحقا على جهات البلاد وذلك في إطار التنويع التجاري للشركة ومعاضدة مجهود الدولة في إحداث مواطن الشغل.



وشددت بن رجب على أن شركة اللحوم تبقى مكسبا وطنيا ويتعين الحفاظ على ديمومتها عبر اتخاذ كل التدابير الكفيلة بانقاذها وتجاوز الصعوبات التي تعيق دورها التعديلي ضمن منظومة اللحوم الحمراء عبر توفيرها بأسعار تفاضلية تراعي القدرة الشرائية للمستهلك.



ودعت إلى إعادة فتح نقاط بيع الشركة على مستوى مختلف ولايات الجمهورية وفتح الباب للمستثمرين لاستغلال فضاءاتها حتى تكون الشركة قطبا اقتصاديا لقطاع اللحوم.



واوصت، في سياق متصل، بتوفير الحاجيات الاستهلاكية ،من خلال فتح نقطة بيع للخضر والغلال من المنتج إلى المستهلك بمقر الشركة خلال شهر رمضان 2024 .



واطلعت الوزيرة خلال الزيارة على مكونات الشركة التي تتحوز على 15 هكتارا موزعة على عدة أقسام منها المسالخ وسوق للدواب وفضاء مخصص لمخازن التبريد.

وأكد بن جازية ان نقاط البيع التي تحمل اسم "اللحوم ماركت"،تندرج في اطار مشروع نموذجي، سيتم توظيفها تحت التسمية الأصلية على أن يقع تعميمها لاحقا على جهات البلاد وذلك في إطار التنويع التجاري للشركة ومعاضدة مجهود الدولة في إحداث مواطن الشغل.وشددت بن رجب على أن شركة اللحوم تبقى مكسبا وطنيا ويتعين الحفاظ على ديمومتها عبر اتخاذ كل التدابير الكفيلة بانقاذها وتجاوز الصعوبات التي تعيق دورها التعديلي ضمن منظومة اللحوم الحمراء عبر توفيرها بأسعار تفاضلية تراعي القدرة الشرائية للمستهلك.ودعت إلى إعادة فتح نقاط بيع الشركة على مستوى مختلف ولايات الجمهورية وفتح الباب للمستثمرين لاستغلال فضاءاتها حتى تكون الشركة قطبا اقتصاديا لقطاع اللحوم.واوصت، في سياق متصل، بتوفير الحاجيات الاستهلاكية ،من خلال فتح نقطة بيع للخضر والغلال من المنتج إلى المستهلك بمقر الشركة خلال شهر رمضان 2024 .واطلعت الوزيرة خلال الزيارة على مكونات الشركة التي تتحوز على 15 هكتارا موزعة على عدة أقسام منها المسالخ وسوق للدواب وفضاء مخصص لمخازن التبريد.