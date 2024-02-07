الإذن بفتح بحث عدلي ضد رئيس مصلحة بمصنع الحلفاء بالقصرين من أجل شبهة تدليس شهادة علمية

أفادت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، بأنها أذنت للإدارة الفرعية للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة، بفتح بحث عدلي ضد رئيس مصلحة بمصنع الحلفاء وعجين الورق بالقصرين، من أجل شبهة تدليس شهادة علمية.



وأضافت النيابة العمومية بالمحكمة المذكورة، أنه بعد مباشرة الأبحاث وسماع ذي الشبهة طبق الإجراءات القانونية، أذنت بالاحتفاظ به لمدة 48 ساعة بداية من أمس الثلاثاء (6 فيفري)، من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس، مع مواصلة الأبحاث، مشيرة إلى أن المحتفظ به محل تتبعات من أجل جرائم أخرى.

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وأضافت النيابة العمومية بالمحكمة المذكورة، أنه بعد مباشرة الأبحاث وسماع ذي الشبهة طبق الإجراءات القانونية، أذنت بالاحتفاظ به لمدة 48 ساعة بداية من أمس الثلاثاء (6 فيفري)، من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس، مع مواصلة الأبحاث، مشيرة إلى أن المحتفظ به محل تتبعات من أجل جرائم أخرى.

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يذكر أن المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين، ندد أمس الثلاثاء، بإيقاف كاتبه العام الصنكي أسودي، واعتبره "استهدافا" للمنظمة الشغيلة، مبينا أن فرقة أمنية مركزية قامت ظهر الثلاثاء بإيقافه، أثناء عودته من مقر عمله بالاتحاد الجهوي للشغل إلى منزله، دون توضيح أسباب الإيقاف.