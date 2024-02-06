الدورة الرابعة لنصف ماراطون اوليس جربة تحتفل بالتراث الانساني والاستثنائي للجزيرة يومي 17 و18 فيفري

يحتفل هذه السنة نصف ماراطون اوليس جربة الذي سينتظم يومي 17 و18 فيفري بادراج جزيرة جربة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو لياخذ شعارا له في دورته الرابعة الجديدة "لنحتفل بالتراث الانساني الاستثنائي لجزيرة جربة " وذلك بعد ان نجح في دورته السابقة في ان يدعم ملف الادراج بشعاره معا من اجل ادراج جربة في التراث العالمي وفق الناطق الرسمي للتظاهرة فرحات بن تنفوس.



وعلى غرار دورته السابقة فان هذه الدورة ستعتمد نفس المسلك الذي اختارته في الدورة الماضية لجماليته ولتوفر عناصر من التراث الذي اصبح انسانيا بعد الادراج ليختزل مقومات من المشهد الطبيعي ومن المشهد الثقافي والتراثي الاصيل الذي يجذب العداء ويحفزه ويمنحه متعة التسابق وفق بن تنفوس في مصافحة اولى اليوم مع ممثلي عدد من وسائل الاعلام بجزيرة جربة.

واضاف انه يتوقع مشاركات اكبر تفوق عدد المشاركين ال 1200 عداء في السنة الماضية وذلك بارتفاع عدد المسجلين على الموقع اوليس جربة نقطة ران ويسير بنسق تصاعدي حتى هذا اليوم من 15 جنسية وخاصة من ليبيا والجزائر باكثر عدد من العدائين الى جانب عدائين من جنسيات مختلفة هم في الغالب من السواح الذين يزورون جربة او الاجانب المقيمين بها حسب توضيحه.



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وتتمثل فقرات التظاهرة الرياضية السياحية نصف ماراطون جربة في تنظيم يوم السبت قرية الماراطون وسط مدينة حومة السوق التي سيتخللها سباق لذوي الاعاقة واحتفالات موسيقية ورياضية طيلة اليوم تنشط المدينة وتحييها ثم في اليوم التالي سباق للجميع على طول 5 كلم ونصف الماراطون على طول 21 كلم بداية من الساعة 9 صباحا انطلاقا من المركب الثقافي والسياحي اكتشف جربة.

ودعا فرحات بن تنفوس اهالي الجزيرة الى المشاركة الواسعة في سباق 5 كلم حتى تعدو كل الجزيرة وكامل العائلة لاهمية العدو على الصحة ولتصبح من التقاليد التي يسعى نصف ماراطون جربة اوليس لارسائها حتى تكون ضمن الممارسات السليمة.