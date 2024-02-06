تطاوين : المعهد العالي للفنون والحرف يحتضن معرض "جذور" للفنون التشكلية

يحتضن المعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين إلى غاية يوم 8 فيفري الحالي، معرضا للفنون التشكيلية، يهدف إلى تثمين المخزون الحضاري والتراثي التاريخي لمناطق الجنوب التونسي، من خلال العودة إلى الأصول، عبر لوحات فنية، الهدف منها مزيد تعليم طلبة المعهد التقنيات والأساسيات الفنية العلمية.

وقالت نبيهة بوزاخر، أستاذة الفنون التشكيلية بالمعهد، والمشرفة على تنظيم المعرض، إن هذا العمل هو بالأساس فرصة تطبيقية للتواصل مع الطلبة وتعليمهم التقنيات الفنية اللازمة لتحصيل الاستفادة المباشرة من خلال توظيف المواد الفنية والألوان والطرق المتعددة المستخدمة في اللوحات المعروضة.

وأضافت بوزاخر، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء إن المعرض يحمل اسم "جذور" وهو عنوان يعكس أصل الفكرة وماهية اللوحات المعروضة من خلال رسم وتجسيد الثقافات المختلفة التي مرت بجهة تطاوين، كما مزجت العروض بين الهوية الثقافية العربية والأمازيغية وأظهرت الرموز الخاصة بالهويتين.





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وأوضحت في السياق نفسه أن تثمين وتجسيد المرجعية التراثية والتاريخية في جهة تطاوين أصبح من الضروريات الفنية والثقافية الملحة، حيث لا يستطيع الفرد أن ينفصل عن هويته مقابل أهمية ان يندمج معها بطرق عديدة ومن بينها الفن الذي يستطيع من خلاله ان يجسد الثقافات والعادات والتقاليد.



وأبرزت بوزاخر، أن معرض "جذور" يتنزل أيضا في إطار تدريب طلبة السنة الثالثة الذين يستعدون لتحضير مشاريع التخرج الخاصة بهم، وذلك من خلال التعريف بالتقنيات الفنية اللازمة في العمل الفني بصفة عامة، وكيفية توظيف التقنيات الفنية المادية مثل الألوان بما يتماشى والمبحث العلمي المطلوب.



واعتبرت، أن المعرض يعدّ مخبرا للبحث يساعد الطلبة على مزيد تكوين أنفسهم وإعادة تثمين ما هو موجود. كما سيتيح هذا المعرض للطلبة فرصة تنظيم معارض فنية في المستقبل خاصة وأن هذا المعرض يعتبر الأول من نوعه في جهة تطاوبن على أمل أن تتواصل مثل هذه المبادرات من أساتذة التخصص ومن الطلبة في إطار مشاريع ذاتية تساعد على التنمية الفنية بالجهة.



من جهة أخرى اعتبر رياض بوخشم، (أستاذ فنون تشكيلية بالمعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين) أن معرض "جذور" يحمل من الدلالات والمعاني الفنية ما يجعل منه مبحثا نقديا مهما لأساتذة الاختصاص وطلبة المعهد، مشيرا إلى أن ما يزيد من أهمية العروض، توفرها للمحامل والتقنيات المختلفة التي تعبر عن اختلاف العادات والتراث عموما الموجود في بيئة تطاوين، كما تم توظيف الألوان بشكل يتماشى والبيئة الصحراوية.

ويتواصل معرض "جذور" على مدى أربعة أيام بعد أن افتتح أمس الاثنين بحضور المدير الجهوي للصناعات التقليدية وطلبة المعهد، وتخللته حلقات نقاش نقدية فنية حول اللوحات المعروضة وأبعادها الفنية.