الرابطة 2 - نتائج مقابلات الجولة الرابعة عشرة

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم:

الثلاثاء 6 فيفري 2024

المجموعة الاولى

ملعب مساكن



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هلال مساكن - النادي القربي 0-1





الاربعاء 7 فيفري 2024

ملعب رادس

النجم الرادسي - مرجان طبرقة امين فغاير

ملعب وادي الليل

مستقبل وادي الليل - شبيبة القيروان درصاف القنواطي

ملعب جندوبة

جندوبة الرياضية - نادي حمام الانف يسري بوعلي

ملعب حمام سوسة

امل حمام سوسة - سبورتينغ بن عروس احمد الناصفي

ملعب القلعة

القلعة الرياضية - جمعية اريانة اشرف الحركاتي

الترتيب

جندوبة الرياضية 26 12

شبيبة العمران 25 12

نادي حمام الانف 24 12

النادي القربي 23 13

النجم الرادسي 18 12

شبيبة القيروان 17 12

امل حمام سوسة 16 12

هلال مساكن 15 13

جمعية اريانة 14 12

مستقبل وادي الليل 13 12

القلعة الرياضية 8 12

مرجان طبرقة 8 12

سبورتينغ بن عروس 7 12



المجموعة الثانية

الثلاثاء 6 فيفري 2024

ملعب الشابة

هلال الشابة - امل جربة 1-1

ملعب سيدي بوزيد

اولمبيك سيدي بوزيد - سبورتينغ المكنين 3-0

ملعب قابس

مستقبل قابس - الترجي الجرجيسي 1-0

ملعب صلاح الدين بن حميدة

اولمبيك مدنين - محيط قرقنة 0-0





الاربعاء 7 فيفري 2024

ملعب الرجيش

مستقبل الرجيش - الملعب القابسي منتصر بلعربي

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

امل الرقبة - نسر جلمة حمزة جعيد



الترتيب

مستقبل قابس 31 13

ترجي جرجيس 29 13

هلال الشابة 25 13

الملعب القابسي 19 12

سبورتينغ المكنين 19 13

امل جربة 19 13

اولمبيك سيدي بوزيد 15 13

مكارم المهدية 14 12

امل الرقبة بتطاوين 14 12

نادي محيط قرقنة 13 13

اولمبيك مدنين 10 13

نسر جلمة 9 12

مستقبل الرجيش 2 12