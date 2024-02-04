" مدرب منتخب كوت ديفوار "ايمرس فايي" : "اخبرت اللاعبين أننا كنا "ميتين" بعد الهزيمة أمام غينيا الاستوائية، ثم "استعدنا الحياة "

قال مدرب منتخب كوت ديفوار، إيمرس فايي، إن مشوار منتخب بلده في كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023، كان قد انتهى بالتقريب، قبل أن يستعيدوا الأمل بعد فوز المغرب على زامبيا.



بعد التأهل كواحد من أفضل المنتخبات في المركز الثالث، وصلت كوت ديفوار إلى الدور نصف النهائي، عقب الإطاحة بحامل اللقب السنغال، ثم مالي في الدورين ثمن وربع النهائي على التوالي.





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وقال، إيمرس، في تصريحاته: "أخبرت اللاعبين أننا كنا ميتين بعد الهزيمة أمام غينيا الاستوائية، ثم تمكنا من استعادة الحياة بعد مباراة المغرب مع زامبيا".



أنهى منتخب كوت ديفوار مباراته أمام مالي بـ 9 لاعبين، لكنه تمكن من الفوز في الأخير.

وكشف المدرب الإيفواري الشاب، عن مشاعره خلال المباراة: "كانت لدي كل المشاعر التي تدور في رأسي خلال محاولة للتفكير للقيام بالتغييرات المثالية، وكان عليّ معرفة الاختيار الصحيح".



وفاز منتخب كوت ديفوار امس في ربع نهائي البطولة على نظيره المالي 2-1 وسيواجه "الفيلة" في الدور نصف النهائي، منتخب جمهورية كونغو الديمقراطية، في مباراة مثيرة.