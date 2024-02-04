متابعة... نسبة إقبال بلغت 1.6 بالمائة إلى حدود الساعة العاشرة صباحا





بلغت نسبة الإقبال على انتخابات المجالس المحلية إلى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد 1.6 بالمائة، وفق ما أفاد به الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري





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ووصف المنصري، في تصريح إعلامي، هذه النسبة بالمتواضعة وبأن انطلاقة الدورة الثانية لانتخابات المجالس المحلية مازالت بطيئة، مشيرا إلى أن المعطيات الأولية تفيد بوجود إقبال ببعض المراكز خاصة في المناطق الداخلية.

وأضاف أن الفئة العمرية لمن هم فوق 60 سنة كانت الفئة الأكثر مشاركة في الفترة الصباحية من هذا اليوم معبرا عن أمله في مشاركة الفئة الشبابية بالخصوص في ما تبقى من أطوار العملية الانتخابية التي تنتهي اليوم في حدود الساعة السادسة مساء.



وفي رده على عدم تجانس تصريحاته السابقة صباح اليوم حينما توقع أن تشهد الدورة الثانية نسبة مشاركة أكبر مقارنة بالدورة الأولى رجّح المنصري ارتفاع هذه النسبة منطقيا بالنظر إلى أن أغلب المدن الكبرى لم تعد معنية بالدورة الثانية، كما أن عدد الناخبين تقلص من قرابة 9 ملايين إلى أكثر من 4 ملايين ناخب بالإضافة إلى أن عديد الدوائر التي سجلت ترشحا وحيدا أصبحت غير معنية بهذه الدورة.

وأضاف، في ذات السياق، أن الانتخابات التشريعية الفارطة شهدت تسجيل نفس النسبة بين الدورة الأولى والثانية.

تجدر الإشارة إلى أن الدورة الأولى من انتخابات المجالس المحلية سجلت نسبة مشاركة ب 11.84 بالمائة.







