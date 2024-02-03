الجامعة التونسية لكرة القدم - اجتماع مع حكام النخبة

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم،اليوم السبت، عن التئام اجتماع مع حكام النخبة الذين سيتولون ادارة مقابلات الرابطتين الاولى والثانية وذلك استعدادا لانطلاق مرحلة التتويج وتفادي النزول للرابطة الاولى وعودة نشاط الرابطة الثانية وضمان افضل سبل قيام الحكام بمهامهم في هذه المرحلة من الموسم.واقيم الاجتماع بحضور نائب رئيس الجامعة واصف جليل والمشرف العام للحكام ناجي الجويني.