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الجامعة التونسية لكرة القدم - اجتماع مع حكام النخبة

Publié le Samedi 03 Février 2024 - 19:00 قراءة: 0 د, 35 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم،اليوم السبت، عن التئام اجتماع مع حكام النخبة الذين سيتولون ادارة مقابلات الرابطتين الاولى والثانية وذلك استعدادا لانطلاق مرحلة التتويج وتفادي النزول للرابطة الاولى وعودة نشاط الرابطة الثانية وضمان افضل سبل قيام الحكام بمهامهم في هذه المرحلة من الموسم.
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واقيم الاجتماع بحضور نائب رئيس الجامعة واصف جليل والمشرف العام للحكام ناجي الجويني.

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واشارت الجامعة الى ان ناجي الجويني، عقد قبل ذلك، اجتماعا مع مدربي الحكام من اجل الاتفاق على خطط عمل المرحلة القادمة.


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