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الجامعة التونسية لكرة القدم - ناجي الجويني مشرفا عاما على قطاع التحكيم

Publié le Mardi 30 Janvier 2024 - 15:20 قراءة: 0 د, 57 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن تكليف الحكم الدولي السابق ناجي الجويني مشرفا عاما على قطاع التحكيم.


يذكر ان المكتب الجامعي كان قد قرر في وقت سابق، الدعوة الى انعقاد الجلسة العامة الانتخابية للمدة النيابية 2024-2028 يوم 9 مارس القادم.
...

وجاء هذا القرار وفق الجامعة بعد التنسيق بين كل من الهيئة المستقلة للانتخابات واللجنة الوطنية للاستئناف مع الإتحاد الدولي لكرة القدم والاتفاق على عقد الجلسة العامة الانتخابية.
وافادت الجامعة بان الهيئة المستقلة للانتخابات ستتولى لاحقا نشر كل التفاصيل الخاصة بترتيبات انعقاد هذه الجلسة.

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كما تولت الجامعة التونسية لكرة القدم خلال اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء تكليف بلحسن مالوش في خطة مستشار فني مكلفا بالاشراف على الادارة الوطنية للتحكيم.
وتجدر الاشارة الى ان الجامعة التونسية لكرة القدم كانت قررت اقالة المدرب جلال القادري ومساعديه سليم بن عاشور وعلي بومنيجل بعد انسحاب المنتخب التونسي من الدور الاول لكاس امم افريقيا التي تدور حاليا بالكوت ديفوار وتعيين الثنائي انيس البوسعايدي و منتصر الوحيشي للاشراف مؤقتا على الدكة الفنية لمنتخب نسور قرطاج.


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