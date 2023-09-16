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انتهاء فترة عمل التونسي ناجي الجويني المدير التنفيذي لإدارة التحكيم في الاتحاد القطري

Publié le Samedi 16 Septembre 2023 - 19:25 قراءة: 0 د, 50 ث
      
أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم اليوم السبت انتهاء فترة عمل الحكم الدولي التونسي ناجي الجويني المدير التنفيذي لإدارة التحكيم في الاتحاد، والتي امتدت لـ 20 عاما.

وقال هاني بلان رئيس لجنة الحكام في الاتحادين القطري والآسيوي لكرة القدم ونائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي، إن مسيرة العطاء التي قدمها التونسي الجويني لأسرة التحكيم القطرية على مدى عقدين من الزمن، كانت حافلة بالإنجازات وهو ما كان له أثر واضح في تطوير مستوى التحكيم في قطر وأحدث انعكاسات ايجابية على الكرة القطرية بشكل عام.

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