انتهاء فترة عمل التونسي ناجي الجويني المدير التنفيذي لإدارة التحكيم في الاتحاد القطري

بحضور سعادة / جاسم بن راشد البوعينين رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم إقامة حفل تكريم للسيد / ناجي الجويني المدير التنفيذي لإدارة الحكام على جهوده المبذولة خلال مدة خدمته في مجال التحكيم متمنيين له التوفيق والنجاح في حياته الشخصية والمهنية🙏. pic.twitter.com/R5sgS5ZzCB — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) September 16, 2023

وقال هاني بلان رئيس لجنة الحكام في الاتحادين القطري والآسيوي لكرة القدم ونائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي، إن مسيرة العطاء التي قدمها التونسي الجويني لأسرة التحكيم القطرية على مدى عقدين من الزمن، كانت حافلة بالإنجازات وهو ما كان له أثر واضح في تطوير مستوى التحكيم في قطر وأحدث انعكاسات ايجابية على الكرة القطرية بشكل عام.