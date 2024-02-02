وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية تتولى تسليم مفاتيح لفائدة 78 منتفعا بالسكن الاجتماعي بحي الشريشي بمعتمدية الكاف الشرقية

تولت اليوم الجمعة ، وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية سارة الزعفراني الزنزري ، صحبة سفير المملكة العلربية السعودية ، تسليم المفاتيح ل 78 منتفعا بالسكن الاجتماعي بحي الشريشي بمعتمدية الكاف الشرقية وهو مشروع أنجز ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الذي تم إقراره منذ سنة 2012.



وقالت الوزيرة أن هذا البرنامج يهدف إلى مساعدة ضعاف الحال على الحصول على مسكن اجتماعي أو إزالة المساكن البدائية أو تحسينها مشيرة الى أن كلفة هذا المشروع السكني بلغت حوالي أربعة ملايين دينار تم توفيرها عن طريق قرض قدمته المملكة السعودية بالاضافة الى ميزانية الدولة .

وأشارت الوزيرة في هذا السياق أن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي يتضمن عنصرين يهم الاول إزالة المساكن البدائية أو تحسينها ويشمل 10189 منتفعا ويهدف الثاني الى توفير مقاسم ومساكن اجتماعية بقيمة استثمارية قدرها 1038 مليون دينار.



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من جهته عبر السفير السعودي عن تقديره لإنجاز هذا المشروع السكني الاجتماعي مجددا التأكيد على عزم المملكة على مواصلة دعم تونس في هذا المجال

واشار الى أن الصندوق السعودي للتنمية قدم إلى تونس الى حد الآن مليار و500 مليون دولار معبرا عن رغبته في أن تقوم بلاده بدعم تونس في عدة مجالات تنموية خاصة السكن الاجتماعي الذي يوليه الرئيس قيس سعيد عناية قصوى على حد قوله.

من جهة أخرى اطلعت الوزيرة في اطار زيارتها لولاية الكاف على مشروع تهذيب الطرقات المرقمة ضمن مشروع تعصير البنية الأساسية الذي يهم الطريق الجهوية رقم 78 الرابطة بين منطقتي برج العيفة والخروبات بمعتمدية الكاف الشرقية والذي بلغت نسبة إنجازه 70 بالمائة وعلى اتمام مشروع تهيئة حديقة وملعب بحي الثلج بالكاف المدينة الذي أنجزته وكالة التهذيب والتجديد العمراني.

و اطلعت الوزيرة خلال تحولها الى معتمدية قلعة سنان على تقدم مشروع أشغال التدعيم بالخرسانة الاسفلتية للمسلك المؤدي إلى مائدة يوغرطة قبل أن تعطي بمعتمدية ساقية سيدي يوسف اشارة انطلاق مشروع تهذيب الطريق الوطنية رقم 173 الرابطة بين الساقية وجندوبة وتطلع على تقدم أشغال حماية مدينة الطويرف من الفيضانات.