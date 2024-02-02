بعد الترفيع في قيمة القرض الشخصي الى 25 ألف دينار.. صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية ينشر مطبوعة الحصول على القرض متضمنة كافة شروط الانتفاع به

نشر الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية على موقعه الالكتروني مطبوعة الحصول على القرض الشخصي الذي تم الإعلان، مؤخرا، عن الترفيع في قيمته إلى 25 ألف دينار بعدما كان في السابق مرتين والنصف من الأجر المصرح به للمضمون الاجتماعي.



وحدد الصندوق جملة من الشروط الأساسية للانتفاع بالقرض الشخصي على غرار أن يكون للمضمون أقدمية الانخراط بالضمان الاجتماعي لمدة سنتين على الأقل وأن يعمل بصفة قارة ومترسم وألا تتجاوز التكاليف المنجرة عن استخلاص جملة القروض المسندة 40 بالمائة من المرتب الشهري الخام.





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كما نصت الشروط على أن تكون المؤسسة العمومية التي ينتمي لها طالب القرض غير مخلة بالتزامتها تجاه الصندوق في ما يتعلق بالتصاريح الشهرية بالحسابات الفردية ودفع المساهمات والمحجوزات المستحقة لفائدة الصندوق في آجالها القانونية.



ولا يحق للمنخرط بالصندوق أن ينتفع بقرض شخصي جديد إلا بعد مرور 3 أشهر من التسديد الكلي للقرض السابق باعتبار جميع الأقساط التي لم يحل آجال استخلاصها أصلا وفائدة.



وحدد الصندوق المبلغ الأقصى للقرض الشخصي بقيمة 25 ألف دينار على أن يتم بصفة آلية خفض المبلغ المسند إلى الحدود التي تخولها نسبة التداين المسموح والمحددة بـ40 بالمائة.



ووظف الصندوق على القرض الشخصي نسبة فائدة سنوية بـ 8.28 بالمائة. كما أقرّ الصندوق خصما من القرض المسند إلى المنتفع بقيمة 20 دينارا بعنوان تكاليف تكوين ودراسة ملف القرض ومتابعة استخلاصه.



ويستخلص القرض بواسطة الخصم المباشر من المرتب وقبل بلوغ السن القانونية للإحالة على سن التقاعد للمنتفع. وحدد الصندوق مدة الاستخلاص القصوى للقرض الشخصي بـ36 شهرا مع فترة إمهال بشهر بداية من تاريخ صرف القرض.



ويتعين على المنخرط بمقتضى إمضائه على مطبوعة الحصول على القرض الشخصي أن يسدد القرض عند الانقطاع عن صلته الشغلية لاي سبب كان ويتم الترفيع في نسبة الفائدة بـ2 بالمائة في العام عن الجزء الذي حل أجله ولم يسدد.



وكان وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي أعلن خلال ندوة صحفية الأربعاء الماضي عن الترفيع في قيمة القرض الشخصي إلى 25 ألف دينار والترفيع في قيمة القرض المخصص لاقتناء سيارة من 10 آلاف دينار إلى 50 ألف دينار.



وقد تم الانطلاق في تفعيل الزيادة في القرض الشخصي والقرض المخصص لاقتناء سيارة بداية من غرة فيفري 2024.