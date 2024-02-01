القصرين: توصيات بإحترام قواعد حفظ الصحة إثر تسجيل إصابات بفيروس "كورونا" والانفلونزا الموسمية

أفاد المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني الشعباني، اليوم الخميس، بأن أقسام الإستعجالي والعيادات الخارجية بجلّ المؤسسات الصحية بالقصرين الى جانب عيادات القطاع الخاص، سجلت في الآونة الأخيرة توافد حالات تشكو من ارتفاع في درجة حرارة الجسم والتهاب في الحنجرة مع السعال الناتجة عن فيروس الإنفلونزا الموسمية (القريب)، وفيروس "كورونا"، حسب ما كشفته التحاليل الدورية.





وبيّن الشعباني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن جلّ الحالات الحاملة حاليا لفيروس "كورونا" وعددها 8 حالات (خضعت لتحاليل) لم تستوجب الإيواء بالمؤسسات الصحية ولم يتم إلى حدّ الآن تسجيل أية حالة وفاة جراء هذا الوباء، داعيا كافة المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة من ارتداء للكمامة في الفضاءات المكتظة، والمحافظة على التباعد الجسدي، واحترام قواعد حفظ الصحة توقيا من العدوى سريعة الإنتشار، مع تلقي التلاقيح المضادة للنزلة الموسمية في موعدها لاسيما كبار السن وحاملي الأمراض المزمنة.



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كما شدّد المسؤول الجهوي على ضرورة اتخاذ الاحتياطات الضرورية من طرف الأولياء لحماية أطفالهم من التهاب القصبات الهوائية المنتشر حاليا في صفوف الرضع والخدج، سيما وأن عدد الاطفال المصابين بالتهاب القصبات الهوائية المقيمين حاليا بقسم الأطفال بالمستشفى الجهوي بالقصرين وصل الى 50 طفلا بين خدج وأطفال.

