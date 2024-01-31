وزارة الشؤون الاجتماعية توضّح الشروط والاجراءات الجديدة المخصصة للقروض المسندة من صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية

كشف الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، توفيق كاترو، اليوم الاربعاء، عن الشروط والاجراءات الجديدة المخصصة للقروض المسندة من طرف صندوق التقاعد لفائدة منخرطيه.



وقال كاترو خلال ندوة صحفية عقدت بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، إن الوزارة أقرت الزيادة في قيمة القرض الشخصي لتبلغ 25 ألف دينار، بعد أن كانت قيمته في حدود مرتين ونصف من الأجر المصرح به للمضمون الاجتماعي، مع مراعاة شرط ألا تتجاوز مجمل الاقتطاعات من الأجر المصرّح به نسبة 40 بالمائة، مضيفا إن فترة سداد هذا القرض تمتد على 3 سنوات.





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ويشترط بموجب الاجراءات الجديدة، أن يكون للمنتفع من القرض الشخصي أقدمية سنتين عوض عن شرط الأقدمية ب 3 سنوات، ولا تتجاوز نسبة الفائدة القارة على القرض الشخصي 8.25 بالمائة، وهي نسبة "تحفيزية"، حسب رأي الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.



وذكر أن الوزارة قررت الترفيع في مبلغ القرض المخصص لاقتناء سيارة من 10 الى 50 ألف دينار بشرط اقتناء السيارة من وكيل معتمد أو ألا يتجاوز عمر البطاقة الرمادية لسيارة قديمة سنتين، مشيرا الى أن مدة سداد قرض شراء السيارة لا تتجاوز 5 سنوات بنسبة فائدة "مقبولة" قدرت ب 10 بالمائة.



وأعلن أنه سيتم اتخاذ جملة من الاجراءات قبل الترفيع في حجم القروض المخصصة للسكن، مضيفا أن صندوق التقاعد سيسند قروضا في مرحلة أولية بنفس القيمة السابقة أي في حدود 15 ألف دينار بنسبة فائدة حدّدت ب 6.75 بالمائة قبل الزيادة في حجم هذه الاعتمادات لتصل الى 100 ألف دينار على أجل سداد يمتد ل 20 سنة.



وسينطلق بداية من الخميس 1 فيفري 2024 توزيع استمارات المطالب الخاصة بالانتفاع بهذه القروض، وفق ما أكده المتحدث مبرزا أنه يشترط ابرام عقود تأمين على الحياة مع الصندوق للحصول على هذه القروض.



وتشمل الاجراءات والشروط الخاصة باسناد القروض للمضمونين الاجتماعيين في مرحلة أولى في فيفري 2024 منخرطي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، الذين يبلغ عددهم 400 ألف متقاعد و700 ألف ناشط، على أن تسحب لاحقا على منخرطي صندوق الضمان الاجتماعي.