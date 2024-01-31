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كأس آسيا 2023 : المنتخب الياباني يفوز على نظيره البحريني (3-1) ويبلغ الدور ربع النهائي

Publié le Mercredi 31 Janvier 2024 - 17:41 قراءة: 0 د, 27 ث
      
تأهل المنتخب الياباني لكرة القدم إلى الدور ربع النهائي من كأس آسيا 2023 بعد فوزه على نظيره البحريني بنتيجة (3-1) في اللقاء الذي جرى اليوم الاربعاء بملعب الثمامة في الدور ثمن النهائي من البطولة المقامة في الدوحة.
وسجل للمنتخب الياباني ريتسو دوان في الدقيقة (32) وتاكيفوسو كوبو في الدقيقة (50)، واياسي اويدا في الدقيقة (72)، فيما سجل اياسي اويدا هدف المنتخب البحريني الوحيد بالخطإ في مرمى المنتخب الياباني في الدقيقة (63).
وضرب المنتخب الياباني موعدا في الدور المقبل مع الفائز من المواجهة التي ستجمع المنتخبين الإيراني والسوري في وقت لاحق اليوم.


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