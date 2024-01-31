الترفيع في السقف السنوي لمصاريف العلاج المتكفل به من طرف "الكنام" يسمح لأول مرة بتخطيّ حجم المساهمة المدفوعة من طرف المضمون الاجتماعي (الزاهي)

قال وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، اليوم الاربعاء، ان الترفيع في السقف السنوي لمصاريف الخدمات الصحية المتكفل بها من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن المرض "الكنام" يسمح لأول مرة بتخطيّ حجم المساهمة المدفوعة من طرف المضمون الاجتماعي.



ولاحظ الوزير خلال ندوة صحفية، عقدها بمقر الوزارة بالعاصمة، أن الزيادة بداية من يوم 1 فيفري 2024 في السقف السنوي لمصاريف العلاج المتكفل به من قبل "الكنام" يأتي في اطار تلبية طلبات المواطنين بتحسين التغطية الصحية، معتبرا أن هذا الاجراء الذي وصفه ب"الثوري والشعبي" ينسجم مع الدور الاجتماعي للدولة.





وذكر أن صندوق "الكنام" يلعب دورا هاما في تمويل نشاط المستشفيات والمؤسسات الصحية علاوة على دوره الطبيعي في تغطية الاحتياجات العلاجية للمواطنين، كما أنه يموّل مصاريف تدخّلات طبية أخرى بكلفة عالية كالعمليات الجراحية.وأعلن في هذا السياق عن تكفل الصندوق الوطني للتأمين عن المرض قريبا بتمويل عمليات جراحية عاجلة لفائدة 190 طفلا من المصابين بأمراض القلب، والذين ينحدر بعضهم من عائلات معوزة، مبينا أن ذلك في يندرج في اطار دوره في تغطية مصاريف العلاج.جدير بالذكر أن الوزارة أقرت في بلاغ صادر يوم 15 جانفي 2024، مراجعة السقف السنوي لمبالغ الخدمات الصحية الخارجية المتكفل بها في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض والترفيع فيها على النحو التالي:* 450 دينار بالنسبة لمضمون اجتماعي ليس له أشخاص في الكفالة عوضا عن 350 دينارا حاليا.* 675 دينار لمضمون اجتماعي وشخص في الكفالة عوضا عن 375 دينارا حاليا.* 900 دينار لمضمون اجتماعي وشخصين في الكفالة عوضا عن 450 دينارا حاليا.* 1125 دينار لمضمون اجتماعي وثلاثة أشخاص في الكفالة عوضا عن 525 دينارا حاليا.* 1350 دينار لمضمون اجتماعي وأربعة أشخاص في الكفالة أو أكثر عوضا عن 600 دينارا حاليا.وأضاف البلاغ إنه يتم تنفيل هذا السقف بإضافة المبالغ المالية التالية حسب الحالات:* 100 دينار عن كل أصل في الكفالة.* 100 دينار عن كل طفل حامل لإعاقة في الكفالة.* 150 دينار للتكفل بمصاريف الخدمات الصحية الخارجية المتعلقة بعلاج الأسنان.* 150 دينار للتكفل بمصاريف الخدمات الصحية الخارجية المتعلقة بمتابعة الحمل لفائدة الحامل بصفتها مضمونة اجتماعية أو قرين مضمون اجتماعي.وتم استثناء الاشعاع التقاطعي (Cone Beam) والإشعاع الوميضي (scintigraphie) من السقف السنوي للمصاريف.كما أعلنت الوزارة عن الترفيع في مبالغ التكفل بالنظارات الطبية من 50 دينار إلى 200 دينار وسيتم استكمال الإجراءات المستوجبة في الغرض، مشيرة إلى أنه ستتم مراجعة المبالغ المتكفّل بها بالنسبة للتصوير بالرنين المغناطيسي (IRM) والتصوير المقطعي (SCANNER) وذلك قبل موفى شهر فيفري 2024.