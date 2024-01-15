وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن الترفيع بداية من 1 فيفري 2024 في السقف السنوي لمبالغ الخدمات الصحية الخارجية المتكفل بها في إطار نظام التأمين على المرض

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الاثنين، رسميا الترفيع في السقف السنوي لمبالغ الخدمات الصحية الخارجية المتكفل بها في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض بعنوان المنظومة العلاجية الخاصة أو نظام استرجاع المصاريف، وذلك بداية من 1 فيفري 2024.



وأفادت الوزارة في بلاغ لها، أنه "عملا بما يقرّه الدستور في الحق في الصحة وتوصيات رئيس الجمهورية وتحقيقا لمطالب المواطن"، تقرّرت مراجعة السقف السنوي لمبالغ الخدمات الصحية الخارجية المتكفل بها في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض والترفيع فيها على النحو التالي:





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* 450 دينار بالنسبة لمضمون اجتماعي ليس له أشخاص في الكفالة عوضا عن 350 دينارا حاليا.

* 675 دينار لمضمون اجتماعي وشخص في الكفالة عوضا عن 375 دينارا حاليا.

* 900 دينار لمضمون اجتماعي وشخصين في الكفالة عوضا عن 450 دينارا حاليا.

* 1125 دينار لمضمون اجتماعي وثلاثة أشخاص في الكفالة عوضا عن 525 دينارا حاليا.

* 1350 دينار لمضمون اجتماعي وأربعة أشخاص في الكفالة أو أكثر عوضا عن 600 دينارا حاليا.



وأضاف البلاغ إنه يتم تنفيل هذا السقف بإضافة المبالغ المالية التالية حسب الحالات:

* 100 دينار عن كل أصل في الكفالة.

* 100 دينار عن كل طفل حامل لإعاقة في الكفالة.

* 150 دينار للتكفل بمصاريف الخدمات الصحية الخارجية المتعلقة بعلاج الأسنان.

* 150 دينار للتكفل بمصاريف الخدمات الصحية الخارجية المتعلقة بمتابعة الحمل لفائدة الحامل بصفتها مضمونة اجتماعية أو قرين مضمون اجتماعي.



وتم استثناء الاشعاع التقاطعي (Cone Beam) والإشعاع الوميضي (scintigraphie) من السقف السنوي للمصاريف.



كما أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن الترفيع في مبالغ التكفل بالنظارات الطبية من 50 دينار إلى 200 دينار وسيتم استكمال الإجراءات المستوجبة في الغرض، مشيرة إلى أنه ستتم مراجعة المبالغ المتكفّل بها بالنسبة للتصوير بالرنين المغناطيسي (IRM) والتصوير المقطعي (SCANNER) وذلك قبل موفى شهر فيفري 2024.