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كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (كوت ديفوار 2023) .. انتهاء مشوار سفيان بوفال بسبب الإصابة (وليد الركراكي)

Publié le Lundi 29 Janvier 2024 - 18:07 قراءة: 0 د, 49 ث
      
أعلن مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، وليد الركراكي، اليوم الاثنين، انتهاء مشوار لاعب خط الوسط الهجومي، سفيان بوفال، في كأس إفريقيا للأمم، المقامة بكوت ديفوار.

وقال الركراكي، خلال المؤتمر الصحفي، الذي يسبق مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره الجنوب إفريقي، لحساب دور الـ 16 "انتهت كأس الأمم الإفريقية بالنسبة لسفيان، حدث ذلك خلال التمارين، لقد تعرض لإصابة عضلية ستمنعه من مواصلة البطولة، إلا إذا حدثت معجزة".

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وأضاف أنه "في ما يتعلق بحكيم زياش، فهو يعاني من إصابة في الكاحل. نحن نسابق الزمن ليكون رهن إشارة المنتخب أمام جنوب إفريقيا. لن ندخر أي جهد ليكون جاهزا مع الفريق غدا".

وتابع "بالتأكيد هما لاعبان أساسيان في صفوف المنتخب الوطني، ولهما دور حاسم في خط الهجوم، لكن دكة الاحتياط تضم لاعبين قادرين على تعويضهما".

وفي ما يتعلق بالظهير نصير مزراوي، أشار الركراكي إلى أنه أصبح جاهزا للعب ضد جنوب إفريقيا، مؤكدا أن "الخطة التي وضعناها أعطت أكلها. نصير أصبح مؤهلا للمشاركة مع المنتخب".

ويواجه المنتخب المغربي، في الدور ثمن النهائي نظيره الجنوب إفريقي، غدا الثلاثاء بملعب لوران بوكو.


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