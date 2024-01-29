انتخاب مكتب جديد لهيئة عدول الاشهاد وعقبة الهاشمي عميدا جديدا للهيئة

اسفرت انتخابات هياكل مهنة عدول الاشهاد التي انتظمت مؤخرا عن انتخاب عقبة الهاشمي عميدا جديدا للهيئة الوطنية لعدول الاشهاد الى جانب اعضاء جدد لمكتب الهيئة .



واشار بلاغ صادراليوم الاثنين عن الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد ان انتخابات انتظمت يوم السبت 27 جانفي بكافة الدوائر الاستئنافية بمشاركة عدول الاشهاد بكامل تراب الجمهورية لانتخاب الهيئة الوطنية والغرف الجهوية لعدول الاشهاد باشراف لجنة وطنية ولجان جهوية مستقلة من غير المترشحين ومن غير المكاتب المتخلية.





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واسفرت هذه الجلسات عن انتخاب العميد الجديد للهيئة عقبة الهاشمي واعضاء مكتب الهيئة الوطنية لعدول الاشهاد والمتكون من :

خالد بالطيب، سميرة الزغلامي، المنتصر العربي، اسماء الونيفي، اماني زغدود، محمد الامجد سلامة، جمال الاحمر، حمدي الدلاجي

واضاف البلاغ ان اول اجتماع لمجلس الهيئة المتكون من العميد والاعضاء المنتخبين وجميع الغرف سينعقد خلال الايام القليلة المقبلة لتوزيع المهام

يشار الى ان هيئة عدول الاشهاد تطالب بقانون جديد ينظم المهنة على غرار القانون الذي وضع لتنظيم مهنة المحاماة سنة 2011 على اعتبار أن قانون عدول الإشهاد لسنة 1994 "لا يتماشى مع المعايير الدولية ولا مع توجهات وزارة العدل، التي رسمت خطة "الصفر ورقة " في مستوى العلاقات التعاقدية بين المواطنين" وفق تصريح الناطق باسم الهيئة كمال بن منصور



وبين الناطق باسم الهيئة خلال ندوة صحفية انعقدت مؤخرا بالعاصمة ان مبادرة تشريعية قدمها عدد من النواب تتعلق بتنظيم قطاع عدول الاشهاد لم ينظر فيها البرلمان بعد مطالبا بالتسريع في احالة هذه المبادرة على مكتب المجلس واللجنة البرلمانية المعنية .



كما نفذ عدول الاشهاد في 28 نوفمبر 2023 "يوم غضب" واضراب عام مع وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بالعاصمة، للتنديد "بتجاهل الوزارة لمطالبهم المشروعة" وعلى رأسها "المطالبة منذ 15 سنة بإصدار قانون أساسي ينظم المهنة حسب المعايير الدولية".