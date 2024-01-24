اريانة: وزير الشباب والرياضة يؤدي زيارات إلى عدد من المنشآت الشبابية والرياضية بالجهة

أدى وزير الشباب والرياضة كمال دقيش، اليوم الأربعاء، سلسلة من الزيارات الميدانية إلى عدد من المنشآت الشبابية والرياضية بولاية أريانة.

وشملت الزيارة مشروع تهيئة دار الشباب بقلعة الاندلس والملعب البلدي المختار بن رمضان بأريانة المدينة والقاعة الرياضية متعددة الإختصاصات بحي التضامن إضافة إلى القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات بالمنزه السابع.

وعاين الوزير انتهاء أشغال مشروع تغطية ملاعب كرة السلة بالمنزه السابع (حي الأمير) بكلفة جملية تقدر 2.5 مليون دينار تبلغ مساهمة وزارة الشباب والرياضة فيها 900 ألف دينار ومساهمة بلدية أريانة 1.6 مليون دينار.





...



وتتمثل الأشغال المنجزة في قاعة رياضية مغطاة على مساحة جملية تقدر بـ 1183 م2 وثلاث حجرات ملابس للاعبين والحكام، إضافة إلى بناء مدارج للمتفرجين بسعة 334 مقعدا منها 212 مقعدا مخصصا للمحليين و 122 مقعدا للزوار، وإنجاز أرضية خشبية على مساحة750 م2 والتهيئة الخارجية للقاعة.

من جهة أخرى اطلع الوزير على سير أشغال تهيئة دار الشباب بقلعة الأندلس المندرجة في إطار مشروع مؤسسات الشباب من الجيل الثاني والتي تم استئناف أشغالها بتاريخ 11 ديسمبر 2023 بعد توقفها منذ أفريل 2022، بكلفة جملية قدرت ب 200 الف دينار.

وتم استئناف الأشغال الممولة من قبل وزارة الشباب والرياضة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للإنماء بعد إتمام الإجراءات المستوجبة قانونا وتعيين مقاول جديد من قبل الإدارة الجهوية للتجهيز بولاية أريانة باعتمادات تقدر ب 186 أ د.

جدير بالذكر أن مشروع إحداث فضاءات رياضية متعددة الاختصاصات بدار الشباب قلعة الأندلس دخل طور الإستغلال إثر إتمام إجراءات القبول الوقتي موفى أكتوبر 2023، وقد انطلقت أشغالها في جوان 2021 وتشمل ملعب كرة المضرب وكرة السلة والكرة الطائرة.

وفي سياق متصل شملت زيارة وزير الشباب والرياضة الملعب البلدي بن رمضان بأريانة الذي بلغت تكاليف تهيئته 1.150 مليون منها 300 ألف دينار خصصتها وزارة الشباب والرياضة لتنوير الملعب.

وتتمثل الأشغال في إعادة تعشيب الملعب الرئيسي لكرة القدم بالعشب الاصطناعي وملعبين فرعيين إضافة إلى أشغال التنوير باستعمال أضواء كاشفة مقتصدة الطاقة وتبليط محيط الملعب وتهيئة السور الخارجي وصيانة حجرات الملابس.

من جهة أخرى زار الوزير دار الشباب بأريانة المدينة التي شهدت أشغال تهيئة في إطار مؤسسات الشباب من الجيل الثاني، ورصدت لها اعتمادات مالية قدرها 350 ألف دينار مرسمة بميزانية التنمية لوزارة الشباب والرياضة.