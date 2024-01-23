لجنة قيادة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي تصادق على جداول أثمان المساكن الإجتماعية الجاهزة

أعلنت وزارة التجهيز ان لجنة قيادة البرنامج الخصوصي للسّكن الاجتماعي، صادقت الثلاثاء، على جداول تحديد أثمان المساكن الاجتماعية المتعلقة بالمعتمديات التي باتت المساكن المخصصة لها جاهزة .



وأشارت الوزارة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع "فايسبوك"، ان لجنة القيادة عقدت اجتماعها، تحت إشراف وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري وبحضور أعضاء اللجنة وعدد من إطارات الوزارة.





...



وأكدت الزنزري ضرورة مزيد العمل والتنسيق بين مختلف المتدخلين لضبط بقية القائمات النهائية للمنتفعين بالمساكن الاجتماعية والتسريع في تسليم كل المساكن الجاهزة.



وكانت الزنزري اكدت منتصف شهر جانفي 2024 خلال تصريحات ادلت بها بمناسبة توزيع مساكن بالمنستير، انه سيتم توزيع 8372 مسكنا اجتماعيا في مختلف الجهات ويشمل هذا البرنامج قسطا ثان يتضمن 5 آلاف مسكن بقيمة 450 مليون دينار سيقع إنجازه بعد تسليم المساكن المبرمجة للقسط الأول.



وأشارت الى أن عدد المساكن التي بصدد الإنجاز في اطار القسط الأول يبلغ 3694 مسكنا وان الوزارة حريصة على تسليم هذه المساكن في أقرب الآجال الممكنة.





