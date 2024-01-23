كأس افريقيا للأمم : المنتخب التونسي أمام حتمية الفوز على جنوب افريقيا لبلوغ الدور الثاني

يلاقي المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، غدا الأربعاء، بملعب أمادو جون كوليبالي بمدينة كرهوغو، انطلاقا من الساعة السادسة مساء، منتخب جنوب افريقيا لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة لكأس افريقيا للأمم الجارية بالكوت ديفوار باحثا عن ثلاث نقاط تعد شرط تاهله للدور المقبل.



وسيكون أبناء المدرب جلال القادري أمام حتمية الفوز من أجل الترشح الى الدور ثمن النهائي ومواصلة المغامرة الافريقية .

ويعول الاطار الفني للمنتخب الوطني التونسي على الجاهزية البدنية وعنصري الخبرة والحماس اللذين يميزان اللاعبين، من أجل تحقيق الانتصار الأول لنسور قرطاج في مشوارهم في النسخة 34 من كأس الأمم الافريقية، وذلك بعد عودتهم في السباق اثر الخسارة المفاجئة أمام ناميبيا بهدف دون رد في الجولة الأولى والتعادل أمام مالي بهدف من الجانبين في الجولة الثانية.



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ويتطلع زملاء القائد يوسف المساكني الى تحقيق انتصار على منتخب الـ "البافانا بافانا" من شأنه أن يرفع منسوب الثقة لدى اللاعبين الذين يحدوهم أمل في الذهاب بعيدا في المسابقة و المراهنة على التاج الافريقي الغائب عن خزائن المنتخب الوطني التونسي منذ 20 عاما.



ويعول ّ منتخب جنوب افريقيا الذي يملك كتيبة واسعة من اللاعبين المهارين ذوي السرعة العالية على غرار ثنائي فريق ماميلودي صن داونز ثيمبا زواني و تابيلو ماسيكو، و سفيفيلو سيتولي لاعب بيلينينسيش البرتغالي و بيرسي تاو لاعب الأهلي المصري.



وفي ما يلي تذكير بنتائج مباريات المجموعة الخامسة و الترتيب قبيل انطلاق مباريات الجولة الثالثة، و سجل المواجهات بين المنتخبين في نهائيات كأس افريقيا للأمم:



النتائج والترتيب:

الجولة الأولى

مالي - جنوب افريقيا 0 - 2

تونس - ناميبيا 0 - 1

الجولة الثانية

تونس - مالي 1 - 1

جنوب افريقيا - ناميبيا 4 - 0



سجل المواجهات المباشرة بين المنتخب التونسي و منتخب جنوب افريقيا في النهائيات



دورة جنوب افريقيا - كاس امم افريقا 1996:

الدور النهائي:

تونس - جنوب افريقيا 0 - 2

دورة غانا و نيجيريا 2000

المباراة الترتيبية:

تونس - جنوب افريقيا 2 - 2 ( ضربات الجزاء: 2 - 3 )



دورة مصر 2006

دور المجموعات

تونس - جنوب افريقيا 2 - 0

دورة غانا 2008

دور المجموعات

تونس - جنوب افريقيا 3 - 1

