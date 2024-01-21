كأس آسيا : البحرين تفوز على ماليزيا والأردن تتعادل مع كوريا الجنوبية

فاز منتخب البحرين لكرة القدم امس السبت على نظيره الماليزي بهدف لصفر ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من كأس آسيا المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة 24 منتخبا.



وسجل هدف البحرين في الوقت بدل الضائع 90 ز5 عن طريق علي مدن من كرة قوية من خارج المنطقة.

ورفع منتخب البحرين رصيده إلى 3 نقاط، وبقي منتخب ماليزيا من دون نقاط.



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وفي المجموعة ذاتها، تعادل منتخب الأردن مع كوريا الجنوبية 2-2 على ملعب الثمامة، ليرفع الأردن رصيده إلى 4 نقاط، متصدرا المجموعة، بفارق الأهداف عن منتخب كوريا صاحب الرصيد نفسه.



وسجل للأردن بارك يونغ (د 37) بالخطأ في مرماه ويزن النعيمان (د 45)، وسجل لكوريا الجنوبية هيونج مين سو (د9) من ركلة جزاء، ويزن العرب (د90 ز1) بالخطأ في مرماه.