كاس امم افريقيا 2024 - المنتخب التونسي يكسب نقطة من تعادله مع مالي تبقى الامل قائما في التاهل للدور المقبل

كسب المنتخب التونسي لكرة القدم اول نقطة له في نهائيات كاس امم افريقيا بالكوت الديفوار عندما تعادل اليوم مع نظيره المالي بنتيجة 1-1 في اطار الجولة الثانية من الدور الاول من البطولة .



وبعد هزيمة قاسية غير متوقعة امام نامييا في الجولة الاولى بدا التعادل الذي حققه المنتخب التونسي اليوم نتيجة مرضية نسبيا حيث انها ابقت على حظوظ المنتخب في التاهل للدور المقبل على شرط تحقيق الفوز في المباراة الثالثة والاخيرة من الدور الاول على جنوب افريقيا يوم الاربعاء.





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وادخل مدرب المنتخب التونسي جلال القادري ثلاثة تعويضات مقارنة بالمباراة الاولى مع نامبيبيا 1-0 ونزل علي العابدي مكان علي معلول ولعب عيسى العيدون اساسي مكان محمد علي بن رمضان كما نزل حمزة رفيعة مكان خنيسي الذي غادر البطولة بسبب الاصابة.

وبادر المنتخب التونسي بصنع بعض المحاولات وكان الافضل مع بداية اللقاء لكن منتخب مالي اختطف هدفا ضد مسار اللعب عن طريق سينايوكو د10 مستفيدا من توغل في منطقة دفاع المنتخب التونسي وسدد كرة ارضية زاحفة في مرمى الحارس بشير بن سعيد



واعطى الثلاثي" العيدوني و العابدي ورفيعة " الذي عول عليه جلال القادري اضافة لاداء الفريق حيث مهد علي العابدي افضل لاعب تونسي في الشوط الاول كرة ارضية استغلها حمزة رفيعة لتحقيق هدف التعادل د20

وسيطر المنتخب المالي على وسط الميدان بفضل المهارات العالية للاعبيه وكان الافضل على مستوى امتلاك الكرة وصنع محاولات اختراق دفاعي لكنه لم يوفق في التجسيم . وسدد اللاعب المالي كويتا مخالفة من موقع مناسب د32 لكن الياس السخيري صد الكرة

وقدم المنتخب التونسي شوطا اول مرضيا وبرز علي العابدي بتسرباته الجانبية ولاح مبادرا اكثر من مباراته الاولى

ونزل المنتخب المالي مسيطرا في الشوط الثاني باحثا عن التسجيل وكاد في مناسبتين مضاعفة النتجية حيث تصدى الحارس بشير بن سعيد لكرة د47 كما انفرد المالي دومبيا د51 بالمرمى لكنه لم يوفق في التهديف.

واشتدت الرهانات التكتيكية في سعي لمفاجاة المنافس دون قبول هدف في حسابات كل فريق . واجرى المدرب جلال القادري بعض التغييرات في الدقائق العشرين الاخيرة للمباراة بحثا عن اعطاء نفس جديد لاداء الفريق وجنح الى تعزيز الخط الدفاعي للحفاظ على نقطة التعادل التي يبدو انها كانت مرضية للاطار الفني وللاعبين.

وكاد المنضم حديثا للمنتخب التونسي سيف الدين لطيف بعد دخوله للميدان د69 مكان الياس العاشوري ان يسجل الهدف الثاني للمنتخب الوطني بعد 10د فقط لكن مدافعا ماليا حول الكرة الى ركنية.

وفي اواخر اللقاء عاد الماليون للسيطرة على مجرى اللعب وتعددت محاولاتهم الهجومية خاصة من كرات ثابتة لكن المباراة انتهت بتعادل 1-1 بدا عادلا للمنتخبين .

وسيكون المنتخب التونسي في حاجة للفوز في المباراة الاخيرة يوم الاربعاء على منتخب جنوب افريقيا ليراهن على التاهل الى الدور المقبل



وعول مدرب المنتخب الوطني جلال القادري غلى التشكيلة التالية

بشير بن سعيد - علي العابدي - وجدي كشريدة - منتصر الطالبي - ياسين مرياح عيسى العيدوني - الياس السخيري - حمزة رفيعة ( عوضه الصرارفي د77 ) - يوسف المساكني ( عوضه سيف الجزيري د87) - انيس بن سيمان ( عوضه محمذ علي بن رمضان د89) و الياس العاشوري ( عوضه سيف لطيف د69)



الترتيب الحالي

نقاط لعب فوز تعادل هزيمة

مالي 4 2 1 1 0

ناميبيا 3 1 1 0 0

تونس 1 2 0 1 1

جنوب افريقيا 0 1 0 0 1

