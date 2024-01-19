البنك المركزي: العائدات السياحية تغطي 134،5 بالمائة من خدمات الدين الخارجي إلى غاية 10 جانفي 2024

ناهزت العادات السياحية، خلال العشرة أيام الأولى من السنة الجارية، 153 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 16،5 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة خلال السنة الماضية، وفق إحصائيات، صادرة الجمعة، عن البنك المركزي التونسي.



وستمكن هذه العائدات، من تغطية حوالي 135،5 بالمائة من خدمات الدين الخارجي، التي تراجعت قليلا بنسبة 13 بالمائة، لتبلغ 114 مليون دينار، إلى غاية تاريخ 10 جانفي 2024.





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وارتفعت عائدات العمل، بدورها، وفق ذات المصدر، بنسبة 7 بالمائة، لتناهز 196 مليون دينار.



وساهمت الزيادة في العائدات السياحية والعمل، إلى جانب انخفاض خدمات الدين الخارجي، في ارتفاع صافي عائدات العملة الأجنبية، لتبلغ بتاريخ 18 جانفي 2024، 26 مليار دينار، ولتغطي (حوالي 118 يوما من التوريد)، مقابل 22،5 مليار دينار (98 يوما من التوريد)، خلال الفترة نفسها من سنة 2024