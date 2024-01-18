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المحكمة الإدارية تقضي برفض جميع الطعون في نتائج الدور الأول لانتخابات المجالس المحلية

Publié le Jeudi 18 Janvier 2024 - 13:58 قراءة: 0 د, 50 ث
      
قضت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية برفض جميع الطعون المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن دوائرها الاستئنافية في نزاعات النّتائج الأوّليّة لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 في دورتها الأولى.

وذكرت المحكمة الإدارية، في بلاغ إعلامي اليوم الخميس، أنّ جلستها العامّة القضائيّة صرّحت بتاريخ اليوم الخميس بمنطوق ومٱل السّبعة (7) قرارات المتعلّقة بالطّعون المرفوعة ضدّ الأحكام الصّادرة ابتدائيّا عن دوائرها الاستئنافيّة، وقضت في جميعها بالرّفض، سواء شكلا أو أصلا.
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وأكدت المحكمة أنّ كافّة الأحكام المذكورة نهائيّة وباتّة ولا تقبل أيّ وجه من أوجه الطّعن ولو بالتّعقيب، وفقا لمقتضيات القانون الانتخابي، مشيرة إلى أنها تكون بذلك ختمت طور التّقاضي في نزاعات النّتائج الأوّليّة لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 في دورتها الأولى.

وحددت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم السبت 20 جانفي 2024 موعدا للإعلان عن النتائج النھائیة للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلیة.


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