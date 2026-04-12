معالجة الشكاوى في القطاع الصحفي محور دورة تكوينية تجمع مجلس الصحافة التونسي ونظيره البلجيكي

نظم مجلس الصحافة بالشراكة مع نظيره البلجيكي دورة تكوينية يومي 11 و12 أفريل الجاري حول آليات معالجة الشكاوى والوساطة والتبادل الأوّلي بين مختلف الأطراف المعنية بالمحتوى الإعلامي وتبادل الخبرات بين هيئات التعديل الذاتي".وتهدف هذه الدورة، وفق بلاغ لمجلس الصحافة، اليوم الأحد، إلى تعزيز قدرات مجلس الصحافة التونسي في مجال التعديل الذاتي للقطاع الإعلامي وتكريس مبادئ حرية الصحافة وأخلاقياتها، بما يضمن التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية.كما تسعى إلى تطوير آليات معالجة الشكاوى الصحفية بما يحمي حقوق الجمهور والصحفيين على حد سواء، ويعزز الثقة في وسائل الإعلام من خلال الاستفادة من التجارب المقارنة وتبادل الخبرات بين الجانبين.وتضمّن برنامج الدورة عددا من المحاور الأساسية المرتبطة بالعمل الصحفي التي من بينها آليات قبول الشكاوى ومعالجتها إضافة إلى معالجة الملفات شكلا وأصلا واتخاذ القرارات وفق أخلاقيات المهنة الصحفية.كما تم التطرق إلى نظام العقوبات، وأدوار مختلف المتدخلين في مسار النظر في الشكاوى، إلى جانب تقديم تجربة لجنة الشكاوى بالمجلس الصحافة البلجيكي وتم فتح المجال للنقاش وتبادل الآراء حول أفضل الممارسات المهنية.واستقبل مجلس الصحافة، أمس السبت بالشراكة مع المادة 19، ممثلي المجلس البلجيكي المتكوّن من رئيسه المجلس ميشال رويي والمستشارة القانونية آنا بيتوم.