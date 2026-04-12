هنغاريا..أوربان يعترف بهزيمته في الانتخابات

اعترف رئيس الوزراء الهنغاري، زعيم تحالف "فيديس" اليميني فيكتور أوربان بهزيمته في الانتخابات التشريعية التي جرت في هنغاريا، يوم الأحد.وقال أوربان أمام تجمع لأنصاره في بودابست إن "نتائج الانتخابات واضحة، رغم أنها ليست نهائية".وأضاف أن "المسؤوليات ومهمة تشكيل الحكومة سلموها لغيرنا. وقد وجهت التهنئة إلى الحزب الفائز".وتابع قائلا: "مهما كانت الأمور، نحن سنواصل خدمة وطننا والأمة الهنغارية، ونحن في المعارضة".يذكر أن النتائج الأولية لفرز 53.45% من الأصوات في الانتخابات التشريعية الهنغارية تشير إلى فوز حزب "تيسا" المعارض بـ 136 مقعدا في البرلمان من أصل الـ 199.وحسب النتائج الأولية، ستكون لدى تحالف أوربان 56 مقعدا في التشكيلة الجديدة للبرلمان، إضافة إلى 7 مقاعد لحزب "وطننا" اليميني المتطرف.