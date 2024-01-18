هيئة الانتخابات تحدد يوم 20 جانفي 2024 موعدا للإعلان عن النتائج النھائیة للدور الأول لانتخابات المجالس المحليّة

حددت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم السبت 20 جانفي 2024 موعدا للإعلان عن النتائج النھائیة للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلیة.



وأكدت هيئة الانتخابات، في بلاغ الخميس، أنّها ستعقد ندوة صحفية يوم السبت القادم على الساعة السابعة ونصف مساء بمقر الھیئة الفرعیة بتونس 1 بالقصبة، لإعلان النتائج النھائیة للدور الأول لانتخابات أعضاء المجالس المحلیة، التي انتظمت يوم 24 دیسمبر 2023 .

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وأكدت هيئة الانتخابات، في بلاغ الخميس، أنّها ستعقد ندوة صحفية يوم السبت القادم على الساعة السابعة ونصف مساء بمقر الھیئة الفرعیة بتونس 1 بالقصبة، لإعلان النتائج النھائیة للدور الأول لانتخابات أعضاء المجالس المحلیة، التي انتظمت يوم 24 دیسمبر 2023 .

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وكانت الهيئة أعلنت عن النتائج الأولية للدور الأول يوم 27 ديسمبر الماضي، وأكدت أنّ الإعلان عن النتائج النهائية سيكون بعد انقضاء آجال الطعون ولن يتجاوز 27 جانفي الجاري.



وتنقضي اليوم 18 جانفي آجال الطعون المقدّمة في إطار الطّور الثّاني من التّقاضي في نزاعات النّتائج الأوّليّة لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 في دورتها الأولى والتي تنظر فيها المحكمة الإدارية.



وتنطلق الحملة الانتخابية للدور الثاني من الانتخابات المحلية بعد يوم واحد من الإعلان عن النتائج النهائيّة للدور الأول من هذه الانتخابات.

