Babnet

هيئة الانتخابات تحدد يوم 20 جانفي 2024 موعدا للإعلان عن النتائج النھائیة للدور الأول لانتخابات المجالس المحليّة

Publié le Jeudi 18 Janvier 2024 - 13:56 قراءة: 0 د, 51 ث
      
حددت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم السبت 20 جانفي 2024 موعدا للإعلان عن النتائج النھائیة للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلیة.

وأكدت هيئة الانتخابات، في بلاغ الخميس، أنّها ستعقد ندوة صحفية يوم السبت القادم على الساعة السابعة ونصف مساء بمقر الھیئة الفرعیة بتونس 1 بالقصبة، لإعلان النتائج النھائیة للدور الأول لانتخابات أعضاء المجالس المحلیة، التي انتظمت يوم 24 دیسمبر 2023 .
أخبار ذات صلة:
المحكمة الإدارية تقضي برفض جميع الطعون في نتائج الدور الأول لانتخابات المجالس المحلية...

...

وكانت الهيئة أعلنت عن النتائج الأولية للدور الأول يوم 27 ديسمبر الماضي، وأكدت أنّ الإعلان عن النتائج النهائية سيكون بعد انقضاء آجال الطعون ولن يتجاوز 27 جانفي الجاري.
 
وتنقضي اليوم 18 جانفي آجال الطعون المقدّمة في إطار الطّور الثّاني من التّقاضي في نزاعات النّتائج الأوّليّة لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 في دورتها الأولى والتي تنظر فيها المحكمة الإدارية.

وتنطلق الحملة الانتخابية للدور الثاني من الانتخابات المحلية بعد يوم واحد من الإعلان عن النتائج النهائيّة للدور الأول من هذه الانتخابات.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 280615


babnet
Can_2024
 CAN_2024  15:00 Guinée Equatoriale CAN_2024 - Guinée-Bissau CAN_2024
 CAN_2024  18:00 Côte d'Ivoire CAN_2024 - Nigéria CAN_2024
 CAN_2024  21:00 Egypte CAN_2024 - Ghana CAN_2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 14:21 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 14:21 Tunis
All Radio in One    
*.*.*