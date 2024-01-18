وزير الداخلية في قطر لحضور حفل تخرج طلبة بكلية الشرطة

تحوّل وزير الداخلية كمال الفقي، يوم الاربعاء، رفقة ثلّة من الإطارات العليا للوزارة إلى دولة قطر وذلك لحضور حفل تخرج الدفعة السادسة من الطلبة المرشحين بكلية الشرطة.



وحسب بلاغ اعلامي للوزارة عقد بالمناسبة لقاء جمع كمال الفقي بنظيره القطري الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني تمّ خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين ومناقشة البرامج ذات الاهتمام المشترك في المجالات الأمنية وسبل دعمها وتطويرها.



وحسب بلاغ اعلامي للوزارة عقد بالمناسبة لقاء جمع كمال الفقي بنظيره القطري الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني تمّ خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين ومناقشة البرامج ذات الاهتمام المشترك في المجالات الأمنية وسبل دعمها وتطويرها.

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وأدّى وزير الداخلية والوفد المرافق له إثر ذلك زيارة إلى مركز قيادة أمن بطولة كأس أمم آسيا قطر 2023 (من 12 جانفي الى 10 فيفري المقبل) للاطلاع على سير العمل والخطط الأمنية المرسومة وآلية التنسيق والاتصال بين مختلف الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية الرامية لتحقيق أمن وسلامة المشاركين في البطولة الآسيوية.

