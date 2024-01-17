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بطولة أستراليا المفتوحة - ديوكوفيتش يتأهل بصعوبة إلى الدور الثالث على حساب الأسترالي بوبيرين

Publié le Mercredi 17 Janvier 2024 - 19:40 قراءة: 0 د, 45 ث
      
تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالميا، اليوم الأربعاء إلى الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، عقب فوزه الصعب على الأسترالي أليكسي بوبيرين ب 6-3 و4-6 و7-6 (4/7) و6-3.
وبعد أن تمكن ديوكوفيتش حامل لقب البطولة 10 مرات، من حسم المجموعة الأولى، جاءه الرد قويا من بوبيرين في الثانية.
وبدا أن المفاجأة ممكنة من خلال إقصاء مبكر لديوكوفيتش، عندما تقدم بوبيرين 3-2، قبل أن يطلب الأخير استراحة لتلقي العلاج في ساقه، لكنّ اللحظة المفصلية جاءت في الشوط العاشر حيث لم يتمكن بوبيرين من استغلال سلسلة أخطاء ارتكبها ديوكوفيتش الذي تمكن من معادلة النتيجة 5-5.
وفاز ديوكوفيتش (36 سنة) بشوط كسر التعادل ليفرض هيمنته على المباراة من بعدها.
...

ويطمح ديوكوفيتش إلى إحراز لقبه الحادي عشر في أستراليا، والـ 25 في البطولات الكبرى لكرة المضرب، حيث بات أكثر اللاعبين فوزا بالغراند سلام في التاريخ، متفوقا بلقبين على الإسباني رافايل نادال، و4 على السويسري المعتزل روجر فيدرر.


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